carta identità elettronica
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Palazzo di città

Carta di identità elettronica e sì alla donazione di organi: open day il 10 maggio 2026

La vecchia carta va sostituita entro il 3 agosto prossimo

Altamura - mercoledì 6 maggio 2026 14.56 Comunicato Stampa
Il Comune di Altamura, già da qualche mese, sta proponendo giornate aggiuntive in cui tutti i cittadini possono sostituire la carta d'identità cartacea con la Carta d'Identità Elettronica (CIE), che sarà l'unica valida a partire dal 3 agosto 2026. Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2025/1208, richiamato dalla circolare n. 8/2026 del Ministero dell'Interno, le carte d'identità cartacee non saranno più valide dopo tale data. La CIE è un documento più sicuro e innovativo che consente anche di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, attivando la propria identità digitale. Può inoltre essere utilizzata come SPID per l'accesso ai servizi digitali.

In Piazza Repubblica, nella giornata del 10 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, si terrà un Open Day durante il quale si potrà sostituire direttamente il documento cartaceo con una CIE. Sarà necessario portare con sé la vecchia carta da sostituire, il codice fiscale, una fototessera recente e il bancomat o la carta di credito per il pagamento (solo modalità tracciabile).

Si ricorda che, durante il rinnovo della CIE, è possibile esprimere il proprio consenso alla donazione di organi, tessuti e cellule, grazie alla collaborazione con AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi. A partire dalle ore 10:30, si farà sensibilizzazione con i cittadini attraverso il talk "Scegli la vita, decidi di donare". Dopo i saluti istituzionali del sindaco Vitantonio Petronella e del dirigente comunale Luca Nicoletti, interverrannoLoreto Gesualdo, Direttore del Dipartimento Funzionale Trapianti (Policlinico di Bari), Irene Scalera, Dirigente Medico dell'U.O. Chirurgia Epatobiliare e Centro Trapianti di fegato (Policlinico di Bari), Giosafatte "Gino" Pallotta, Direttore UOSVD Nefrologia e Dialisi (Ospedale della Murgia "Perinei", Altamura) e Nicola Disabato, Presidente AIDO Altamura. Seguiranno testimonianze di donazione.
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