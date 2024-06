Donazione organi: due iniziative dell'Aido con le scuole

Si sono concluse le due iniziative proposte dall'A.I.D.O. Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, Gruppo di Altamura, finalizzate alla sensibilizzazione dei giovani studenti di Altamura, alla cultura della Donazione e della Solidarietà.Il 25 maggio presso lo 'Stadio D'Angelo' di Via M.Megalitiche, si è svolta l'iniziativa "La festa degli Aquiloni- le Ali della Solidarietà" e che ha visto la partecipazione degli alunni delle Scuole Medie di I grado, "Padre Pio", "S. Mercadante", "Pacelli-Serena" e "T. Fiore" e dei loro Docenti. Oltre 100 aquiloni hanno svolazzato nello spazio del campo sportivo, con i ragazzi impegnati nel superare il gap di una giornata con poco vento. L' iniziativa ha visto la presenza dell'Assessore allo Sport Michele Mirgaldi, che ha apprezzato l'impegno dell'AIDO, nel coinvolgere i giovani nel promuovere la cultura del Dono. Diversi genitori dei ragazzi, hanno condiviso questo momento di autentica Festa. La manifestazione ha visto anche la presenza del Presidente provinciale dell'AIDO Cesare Certini.L'iniziativa è stata avviata tre mesi fa con una preliminare attività di informazione sul tema della Donazione degli organi, svolta presso tutte le scuole medie di I grado di Altamura. Successivamente, con l'aiuto di un aquilonista sono state fornite istruzioni tecniche per la realizzazione degli aquiloni, ad un gruppo ristretto di alunni, che a loro volta hanno poi trasferito agli altri compagni le conoscenze acquisite al fine di allargare la base dei partecipanti. Sugli aquiloni i ragazzi hanno applicato e colorato brevi messaggi inneggianti il gesto del Dono, la Generosità, la Speranza e la Solidarietà.Grande il risultato raggiunto con questo evento, soprattutto per la conoscenza e diffusione dell'opera svolta dall'A.I.D.O., e grazie ai ragazzi che hanno saputo coinvolgere i loro familiari.Il 30 maggio si è invece conclusa la 3^ edizione del Concorso dal titolo "Lezioni di…VITA". Il Gruppo AIDO di Altamura ha avviato da tempo un progetto per le scuole secondarie di II grado, incentrato sulla formazione e sulla corretta informazione riguardante la Donazione ed il Trapianto di Organi. Educare i giovani alla solidarietà è fondamentale per il progresso della nostra società, perché recupera alla vita la dignità che handicap e malattie spesso le sottraggono. L'iniziativa ha coinvolto più di cento studenti, oltre a docenti e dirigenti, a cui va il caloroso ringraziamento del Gruppo AIDO di Altamura.Hanno partecipato le seguenti scuole: IP 'Denora-Lorusso', Liceo 'Federico II di Svevia', Liceo 'Cagnazzi', ITT 'Nervi-Galilei' e Ites 'FM Genco'. Le sezioni previste dal Bando sono state: -Racconto Breve/Poesia, -Cinema Breve/Spot Pubblicitario, -Fotografia /Grafica. Il 30 maggio nella Chiesa di S. Nicola dei Greci, si è svolta la fase conclusiva del Concorso e la premiazione dei lavori. L'evento ha visto quale moderatrice Agnese Capurso che dopo i saluti, ha invitato il Presidente dell'AIDO, Nicola Disabato, ad un messaggio informativo sulle attività dell'associazione e sul trend delle dichiarazioni di volontà della nostra città. Il presidente provinciale AIDO Cesare Certini ha salutato i numerosi presenti ed apprezzato il gruppo comunale di Altamura per le attività di sensibilizzazione alla donazione poste in essere. La serata è stata allietata da intermezzi musicali a cura della giovanissima coppia Leonarda Carone (chitarra) e Teresa Basile (Voce).Intense emozioni durante le testimonianze di persone, riceventi o donatrici di organo. Questi i premiati: Anna Diletta Oreste, Vasii Denisa, Serena Genovese, Defino Miriana, Picciallo Pietro, Proscia Giacomo, Maiullari Vita Pia, Rosa Perrulli, Barbara Cicirelli, Angela Olivieri, Paola Panaro, Vania Ardino, Murgese Maria Raffaella; le classe II A Liceo Cagnazzi (Scienze Umane), classe II C Liceo Cagnazzi, Classe III B Liceo Cagnazzi.