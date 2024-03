DonarSi: un gesto d'amore per salvare altre vite, è importante dire sì

Donar: il più grande gesto d'amore. Con queste parole i club Lions e Leo "Altamura Host" e l'Aido organizzano oggi, alle ore 18.00, un convegno su un tema molto sensibile: la donazione degli organi.Nel 2023 in Puglia sono stati effettuati ben(+ 67 rispetto al 2022), il più alto finora raggiunto. Un record anche iche rappresentano un grande passo in avanti.Anche ad Altamura c'è grande sensibilità sul tema della donazione. L'anno scorso, grazia alla volontà di donare di una donna deceduta in ospedale, è stato possibile effettuare il primo prelievo di organo all'ospedale della Murgia e poi, con il trapianto, è stata salvata la vita di un paziente in lista di attesa per un fegato sano.Non sono tutte rose e fiori. Ad Altamura, quando i cittadini si presentano all'ufficio anagrafe per il rilascio o per il rinnovo della carta d'identità viene richiesto di esprimersi a favore o contro la donazione di organi. Ebbene c'è un 70 per cento di sì ma anche un 30 per cento di opposizioni. Bisogna tutti concorrere a far salire il dato dei "sì", i consensi a donare gli organi quando sopraggiunge la dichiarazione di morte cerebrale.Di aspetti sociali e medici e della sensibilizzazione svolte dall'Aido si parla nel convegno a cui intervengono relatori molto autorevoli, come da locandina.