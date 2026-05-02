Fotografia: la Luna dei fiori sullo skyline di Altamura

Per gli appassionati dell'osservazione del cielo e della Luna, ieri è stato possibile ammirare la cosiddetta Luna dei fiori, così chiamata da un'espressione dei nativi americani. In sostanza è un nome che richiama la natura che fiorisce con l'arrivo del mese di maggio.Pietro Amendolara, ieri sera poco dopo le 20.00, l'ha immortalata ad Altamura e così ci racconta: "Da 4 anni sto progettando di fotografare la luna su Altamura e finalmente ieri 1 maggio sono riuscito a fotografare la luna dei fiori sulla città, accanto ai campanili della Cattedrale. Purtroppo una fitta fila di alberi non mi ha permesso di realizzare la foto che volevo, cioè immortalare la luna proprio sopra i 2 campanili. Ma la foto pubblicata è molto esplicativa realizzata a circa 5,7 Km.Dal 2019 Il mio progetto "La luna sulla terra" mi porta a fotografare la luna appena fa capolino nel paesaggio. La regola è che deve essere mirabile con i suoi "mari" e deve potersi distinguere il paesaggio oppure alcuni monumenti che illuminati di sera possono essere facilmente riconoscibili Il progetto fotografico è disponibile sul mio sito internet (www.pietroamendolara.it). Nel corso di oramai 7 anni ho fotografato anche la Luna sui 4 castelli a noi limitrofi, Castel del monte, Garagnone, Gravina e Monteserico".