La luna del Cervo illumina Altamura

4 foto luna del cervo- pietro amendolara

Le immagini si commentano da sole e non hanno bisogno di molte parole per descrivere gli scatti della Luna immortalati da Pietro Amendolara, che ritraggono in tutto il suo splendore il satellite terrestre."Si tratta di una luna chiamata Luna del Cervo, oppure Luna del Tuono o Luna del Fieno: nomi evocativi che raccontano il legame profondo tra i cicli lunari e quelli della natura"- spiega il fotografo, capace di cogliere tutte le sfumature dell'astro selenico.Immagini bellissime che rendono ancor più affascinanti le serate di questo torrido luglio.