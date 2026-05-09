Due convegni organizzati dalla Fidapa

Due convegni sono organizzati dalla sezione di Altamura della Fidapa Bbw, presieduta da Daniela Martino in questa annata sociale, finora ricca di impegni e iniziative.Oggi, alle ore 18:00 nella sala convegni Abmc in piazza Zanardelli 18 (sotto i portici) è in programma un incontro sul tema "Allattare è prevenzione. Dalla nascita al sorriso". L'incontro intende porre l'attenzione sull'importanza dell'allattamento materno quale fondamentale strumento di prevenzione e promozione della salute, sin dai primi momenti di vita; il tema sarà affrontato da diverse prospettive – neonatologica, pediatrica, odontoiatrica e ostetrica – offrendo un momento di riflessione e confronto su un argomento di grande rilevanza sanitaria e sociale.Il 15 maggio alle ore 17:30 nell'aula magna del Liceo Cagnazzi è in programma il convegno "Spirulina: tra biotecnologia e agricoltura - il super food per nutrire in modo sostenibile". L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto sui temi della sostenibilità ambientale, dell'innovazione agroalimentare e delle biotecnologie applicate alla nutrizione, attraverso il contributo di relatori del mondo scientifico, accademico e istituzionale.Nelle locandine i rispettivi programmi.