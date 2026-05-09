Daniela Martino
Daniela Martino
Associazioni

Due convegni organizzati dalla Fidapa

Il primo oggi: “Allattare è prevenzione”

Altamura - sabato 9 maggio 2026 15.19
Due convegni sono organizzati dalla sezione di Altamura della Fidapa Bbw, presieduta da Daniela Martino in questa annata sociale, finora ricca di impegni e iniziative.

Oggi, alle ore 18:00 nella sala convegni Abmc in piazza Zanardelli 18 (sotto i portici) è in programma un incontro sul tema "Allattare è prevenzione. Dalla nascita al sorriso". L'incontro intende porre l'attenzione sull'importanza dell'allattamento materno quale fondamentale strumento di prevenzione e promozione della salute, sin dai primi momenti di vita; il tema sarà affrontato da diverse prospettive – neonatologica, pediatrica, odontoiatrica e ostetrica – offrendo un momento di riflessione e confronto su un argomento di grande rilevanza sanitaria e sociale.

Il 15 maggio alle ore 17:30 nell'aula magna del Liceo Cagnazzi è in programma il convegno "Spirulina: tra biotecnologia e agricoltura - il super food per nutrire in modo sostenibile". L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto sui temi della sostenibilità ambientale, dell'innovazione agroalimentare e delle biotecnologie applicate alla nutrizione, attraverso il contributo di relatori del mondo scientifico, accademico e istituzionale.

Nelle locandine i rispettivi programmi.
LocandinaLocandina
  • Fidapa
Altri contenuti a tema
Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno Eventi e cultura Come gestire lo stress, se ne parla in un convegno A cura di Fidapa e altre associazioni. Presentazione di un libro
Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa Sul tema delle relazioni affettive e della gestione del denaro
"Le nostre vite" di Francesco Carofiglio: un invito che apre al possibile Libri "Le nostre vite" di Francesco Carofiglio: un invito che apre al possibile Libro presentato all'Abmc
Visita ad Altamura della presidente internazionale Fidapa BPW Visita ad Altamura della presidente internazionale Fidapa BPW Calorosa accoglienza al Comune
La bellezza del nostro territorio, una risorsa economica. Convegno La bellezza del nostro territorio, una risorsa economica. Per capirne le potenzialità è necessario conoscerne la storia
Femminicidio. Parliamone sempre. Convegno Femminicidio. Parliamone sempre. Grande sensibilità al convegno artistico da parte dei presenti
Ti insegno un trucco Ospedale e sanità Ti insegno un trucco Protocollo di intesa a sostegno delle pazienti oncologiche
Premio “Pasquina Paternosternoster” Bandi e concorsi Premio “Pasquina Paternosternoster” Un concorso aperto ai giovani
Memoria e cultura: ricordo dei martiri del 1799
9 maggio 2026 Memoria e cultura: ricordo dei martiri del 1799
Soccer Altamura: nei play-off sfida al Bitonto
8 maggio 2026 Soccer Altamura: nei play-off sfida al Bitonto
Disinfestazioni notturne oggi e il 22 maggio
8 maggio 2026 Disinfestazioni notturne oggi e il 22 maggio
Vannacci inaugura sede di Futuro nazionale ad Altamura
7 maggio 2026 Vannacci inaugura sede di Futuro nazionale ad Altamura
Altamura: i nuovi orari dei bus navetta per l'aeroporto di Bari
7 maggio 2026 Altamura: i nuovi orari dei bus navetta per l'aeroporto di Bari
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
7 maggio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Made in Puglia: investimenti per la promozione all'estero
7 maggio 2026 Made in Puglia: investimenti per la promozione all'estero
Bilancio positivo per la manifestazione "U Puén nest "
6 maggio 2026 Bilancio positivo per la manifestazione "U Puén nest"
Carta di identità elettronica e sì alla donazione di organi: open day il 10 maggio 2026
6 maggio 2026 Carta di identità elettronica e sì alla donazione di organi: open day il 10 maggio 2026
Energia: le ultime novità della Regione
6 maggio 2026 Energia: le ultime novità della Regione
Deposito nucleare: i Comuni di Basilicata e Puglia ribadiscono il no
5 maggio 2026 Deposito nucleare: i Comuni di Basilicata e Puglia ribadiscono il no
Libri di testo: contributi agli studenti
5 maggio 2026 Libri di testo: contributi agli studenti
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.