Statua 1799 - foto Onofrio Bruno
Statua 1799 - foto Onofrio Bruno
Associazioni

Memoria e cultura: ricordo dei martiri del 1799

Un programma di iniziative dal 9 maggio al 7 giugno

Altamura - sabato 9 maggio 2026 9.10
L'Associazione Martiri 1799 di Altamura rinnova anche quest'anno il proprio impegno nella promozione e nella valorizzazione della memoria storica legata agli eventi del maggio 1799, con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo dei cittadini altamurani che lottarono e sacrificarono la propria vita per la libertà della città. Da anni l'associazione opera per coinvolgere la collettività nella conoscenza e nella commemorazione di una delle pagine più significative della storia cittadina, promuovendo iniziative culturali, incontri, studi storici e attività rivolte in particolare alle nuove generazioni.

Nel corso del tempo sono stati avviati anche importanti scambi culturali con le città di Guardiagrele, Fossacesia e Lanciano, accomunate dal legame storico con gli avvenimenti del 1799. L'intento dell'associazione non è soltanto quello di celebrare il passato, ma di renderlo vivo e attuale, affinché la memoria storica possa trasformarsi in patrimonio condiviso di identità, consapevolezza e impegno civile.

L'Associazione Martiri 1799 auspica che questa commemorazione possa consolidarsi sempre più come autentica "Giornata Altamurana della Libertà", così come deliberato nella seduta comunale del 12 settembre 2016, diventando un momento riconosciuto e partecipato dall'intera cittadinanza. Solo attraverso una memoria condivisa è possibile costruire un futuro fondato sui valori della libertà, della partecipazione e della responsabilità collettiva.

Un viaggio tra memoria, cultura e partecipazione che attraversa più giorni, tra incontri, visite guidate, cortei e spettacoli.
9 maggio – Incontro con la Storia
10 maggio – Visita guidata nei luoghi della Rivoluzione Altamurana
11 maggio – Commemorazione ufficiale con corteo cittadino
12 maggio – Spettacolo teatrale "1799 La Rivoluzione Napoletana" al Teatro Mercadante
7 giugno – Ricordo commemorativo e cerimonia conclusiva
Uno degli appuntamenti più suggestivi sarà lo spettacolo teatrale del 12 maggio: un racconto intenso tra danza, musica e parola che riporta in vita la Rivoluzione Napoletana.
  • Martiri 1799
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