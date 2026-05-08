Disinfestazione notturna
Disinfestazione notturna
La città

Disinfestazioni notturne oggi e il 22 maggio

Le consuete raccomandazioni ai cittadini

Altamura - venerdì 8 maggio 2026 9.06
Nell'ambito dei trattamenti di igiene pubblica, stanotte, a partire dalle ore 23.30 e sino alle ore 5.30, è previsto un intervento di disinfestazione notturna sul territorio comunale. Si rivolgono le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.

Il prossimo intervento è previsto il 22 maggio.
Vannacci inaugura sede di Futuro nazionale ad Altamura
7 maggio 2026 Vannacci inaugura sede di Futuro nazionale ad Altamura
Altamura: i nuovi orari dei bus navetta per l'aeroporto di Bari
7 maggio 2026 Altamura: i nuovi orari dei bus navetta per l'aeroporto di Bari
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
7 maggio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Made in Puglia: investimenti per la promozione all'estero
7 maggio 2026 Made in Puglia: investimenti per la promozione all'estero
Bilancio positivo per la manifestazione "U Puén nest "
6 maggio 2026 Bilancio positivo per la manifestazione "U Puén nest"
Carta di identità elettronica e sì alla donazione di organi: open day il 10 maggio 2026
6 maggio 2026 Carta di identità elettronica e sì alla donazione di organi: open day il 10 maggio 2026
Energia: le ultime novità della Regione
6 maggio 2026 Energia: le ultime novità della Regione
Deposito nucleare: i Comuni di Basilicata e Puglia ribadiscono il no
5 maggio 2026 Deposito nucleare: i Comuni di Basilicata e Puglia ribadiscono il no
Libri di testo: contributi agli studenti
5 maggio 2026 Libri di testo: contributi agli studenti
Oggi Sant'Irene, patrona di Altamura: il programma
5 maggio 2026 Oggi Sant'Irene, patrona di Altamura: il programma
Politiche Sociali, oltre 1 miliardo di euro per il triennio
4 maggio 2026 Politiche Sociali, oltre 1 miliardo di euro per il triennio
Volley A2: confermati Dell'Anna e Marchisio
4 maggio 2026 Volley A2: confermati Dell'Anna e Marchisio
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.