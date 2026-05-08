La città
Disinfestazioni notturne oggi e il 22 maggio
Le consuete raccomandazioni ai cittadini
Altamura - venerdì 8 maggio 2026 9.06
Nell'ambito dei trattamenti di igiene pubblica, stanotte, a partire dalle ore 23.30 e sino alle ore 5.30, è previsto un intervento di disinfestazione notturna sul territorio comunale. Si rivolgono le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.
Il prossimo intervento è previsto il 22 maggio.
Il prossimo intervento è previsto il 22 maggio.