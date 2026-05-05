Libri di testo: contributi agli studenti

La Regione ha stanziato 11.407.231,54 euro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2026/2027. Saranno destinatari del beneficio gli studenti residenti in Puglia che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 13.000 euro, elevato a 15.748,78 euro nel caso di famiglie numerose con tre o più figli.Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a garantire la copertura di almeno il 70% della spesa ammissibile, determinata sulla base dei tetti di spesa ministeriali, si procederà alla loro ripartizione per fasce di reddito, assicurando priorità alle fasce economicamente più svantaggiate, come di seguito articolate: fascia 1, ISEE inferiore a 12.000 euro (elevato a 15.748,78 euro per famiglie con tre o più figli); fascia 2, ISEE da 12.000,01 euro a 13.000 euro.