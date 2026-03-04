Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese

La Regione Puglia ha sospeso gli avvisi pubblici "Contratti di Programma (CdP)", "Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)", "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)", "Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)", "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)" finanziati con risorse PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027. Non verranno più accettate istanze. Il provvedimento della giunta regionale nasce dopo un'analisi accurata delle istanze pervenute e dell'ammontare potenziale degli incentivi richiesti e prevedibilmente riconoscibili e dopo aver calcolato le risorse ancora disponibili.Ad oggi ci sono richieste per un totale complessivo di investimenti pari a quasi 5 miliardi di euro con un contributo regionale richiesto che si aggira sui 2,6 miliardi. Solo se saranno disponibili altri fondi, i bandi verranno riaperti.La Regione ha ritenuto prioritario consentire alle domande presentate e in fase di istruttoria, la possibilità di concorrere al riconoscimento dei finanziamenti. Gli uffici procederanno allo svolgimento delle istruttorie delle pratiche pendenti. Nel corso di tale attività potrebbero essere accertate eventuali economie che si potranno impegnare. Al fine di garantire una sana gestione finanziaria delle misure e di non determinare potenziali danni per le imprese, la Giunta ha inteso responsabilmente non alimentare aspettative di finanziamento.Restano attivi i bandi:- Step – Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l'Europa. L'Avviso regionale è finalizzato ad incentivare appunto lo sviluppo o la fabbricazione delle tecnologie "critiche". Beneficiari della misura sono imprese di grandi dimensioni, PMI, micro imprese, start up tecnologiche e imprese innovative, con soglie di investimento differenti a seconda della dimensione d'impresa e della tipologia di investimento.- Nidi - sostiene, con contributi a fondo perduto e prestiti rimborsabili, persone che hanno perso il lavoro, giovani e donne che vogliono avviare studi professionali associati o microimprese, costituite da meno di 6 mesi o non ancora costituite, micro e piccole imprese esistenti che vogliono realizzare un subentro generazionale nella propria gestione, dipendenti che intendono salvaguardare la propria occupazione rilevando le imprese in crisi o le imprese confiscate per cui lavorano.- Tecno nidi - sostiene le startup e imprese innovative di piccola dimensione, iscritte da non più di 5 anni al Registro delle imprese, che intendono realizzare piani di investimento in ambito tecnologico.- JTF (Just transition fund) - con le misure PIA Jtf e MiniPia-jtf sostiene investimenti produttivi finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica che portino alla creazione di posti di lavoro nella provincia di Taranto; contribuisce ad investimenti in attività di ricerca e sviluppo e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate; sviluppo dei processi di innovazione; sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti; acquisizione di servizi avanzati di sostegno (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione). Oltre a presentare una specificità geografica, i fondi del Just Transition Fund assicurano una quota di contributo fondo perduto elevata del 10% in più per gli investimenti produttivi promossi nella provincia di Taranto.