Business strategy
Business strategy
Economia

Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese

Decisione della Regione Puglia per eccesso di contributi richiesti

Puglia - mercoledì 4 marzo 2026
La Regione Puglia ha sospeso gli avvisi pubblici "Contratti di Programma (CdP)", "Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)", "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)", "Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)", "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)" finanziati con risorse PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027. Non verranno più accettate istanze. Il provvedimento della giunta regionale nasce dopo un'analisi accurata delle istanze pervenute e dell'ammontare potenziale degli incentivi richiesti e prevedibilmente riconoscibili e dopo aver calcolato le risorse ancora disponibili.

Ad oggi ci sono richieste per un totale complessivo di investimenti pari a quasi 5 miliardi di euro con un contributo regionale richiesto che si aggira sui 2,6 miliardi. Solo se saranno disponibili altri fondi, i bandi verranno riaperti.

La Regione ha ritenuto prioritario consentire alle domande presentate e in fase di istruttoria, la possibilità di concorrere al riconoscimento dei finanziamenti. Gli uffici procederanno allo svolgimento delle istruttorie delle pratiche pendenti. Nel corso di tale attività potrebbero essere accertate eventuali economie che si potranno impegnare. Al fine di garantire una sana gestione finanziaria delle misure e di non determinare potenziali danni per le imprese, la Giunta ha inteso responsabilmente non alimentare aspettative di finanziamento.

Restano attivi i bandi:
- Step – Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l'Europa. L'Avviso regionale è finalizzato ad incentivare appunto lo sviluppo o la fabbricazione delle tecnologie "critiche". Beneficiari della misura sono imprese di grandi dimensioni, PMI, micro imprese, start up tecnologiche e imprese innovative, con soglie di investimento differenti a seconda della dimensione d'impresa e della tipologia di investimento.
- Nidi - sostiene, con contributi a fondo perduto e prestiti rimborsabili, persone che hanno perso il lavoro, giovani e donne che vogliono avviare studi professionali associati o microimprese, costituite da meno di 6 mesi o non ancora costituite, micro e piccole imprese esistenti che vogliono realizzare un subentro generazionale nella propria gestione, dipendenti che intendono salvaguardare la propria occupazione rilevando le imprese in crisi o le imprese confiscate per cui lavorano.
- Tecno nidi - sostiene le startup e imprese innovative di piccola dimensione, iscritte da non più di 5 anni al Registro delle imprese, che intendono realizzare piani di investimento in ambito tecnologico.
- JTF (Just transition fund) - con le misure PIA Jtf e MiniPia-jtf sostiene investimenti produttivi finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica che portino alla creazione di posti di lavoro nella provincia di Taranto; contribuisce ad investimenti in attività di ricerca e sviluppo e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate; sviluppo dei processi di innovazione; sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti; acquisizione di servizi avanzati di sostegno (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione). Oltre a presentare una specificità geografica, i fondi del Just Transition Fund assicurano una quota di contributo fondo perduto elevata del 10% in più per gli investimenti produttivi promossi nella provincia di Taranto.
  • Piccole e medie imprese
  • Imprese
  • Contributi
Altri contenuti a tema
Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici La Regione ha presentato i risultati finora raggiunti
Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa A Gravina, a cura della Adecl
Gielle celebra 60 anni di eccellenza nella sicurezza antincendio Gielle celebra 60 anni di eccellenza nella sicurezza antincendio Grande evento: annullo filatelico, nuovo conio e ospiti da tutto il mondo
Sviluppo del territorio, le opportunità per le imprese Sviluppo del territorio, le opportunità per le imprese Un convegno sulla Zes (zona economica speciale) e sui Pia (agevolazioni)
COFIDI.IT: finanziamenti garantiti erogati in Puglia pari a 89,9% COFIDI.IT: finanziamenti garantiti erogati in Puglia pari a 89,9% Assemblea ordinaria dei soci approva bilancio 2024
Contributi per i libri di testo, presentate oltre mille domande Scuola e Lavoro Contributi per i libri di testo, presentate oltre mille domande I beneficiari saranno 913. I dati
Agevolazioni allo sviluppo, aumenta numero imprese Agevolazioni allo sviluppo, aumenta numero imprese Le novità in una delibera della Regione
Sport per tutti: arriva l'aiuto alle famiglie in difficoltà Giovani Sport per tutti: arriva l'aiuto alle famiglie in difficoltà Approvata una legge regionale
Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
3 marzo 2026 Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
Stanziati fondi per ripristino ferroviario tra Altamura e Jesce-Matera
3 marzo 2026 Stanziati fondi per ripristino ferroviario tra Altamura e Jesce-Matera
Vertenza Natuzzi: serve politica industriale, non assistenza
3 marzo 2026 Vertenza Natuzzi: serve politica industriale, non assistenza
Natuzzi: riprende il dialogo tra azienda e sindacati
2 marzo 2026 Natuzzi: riprende il dialogo tra azienda e sindacati
Consiglio comunale: maggioranza approva bilancio triennale
2 marzo 2026 Consiglio comunale: maggioranza approva bilancio triennale
Rapina con coltello in un supermercato, arrestato
2 marzo 2026 Rapina con coltello in un supermercato, arrestato
Soccer Altamura: importante sfida casalinga
2 marzo 2026 Soccer Altamura: importante sfida casalinga
Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa
1 marzo 2026 Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa
Sindacati: Saverio Loiudice confermato alla guida di Feneal Uil
1 marzo 2026 Sindacati: Saverio Loiudice confermato alla guida di Feneal Uil
Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio
28 febbraio 2026 Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio
Un libro dedicato a Franceschino Terranova
28 febbraio 2026 Un libro dedicato a Franceschino Terranova
Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani
28 febbraio 2026 Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.