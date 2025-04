COFIDI.IT: finanziamenti garantiti erogati in Puglia pari a 89,9%

L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci di COFIDI.IT soc. coop., l'esercizio 2024, si è chiuso con un utile di € 302.808 nonostante la congiuntura negativa dettata dal contesto internazionale. Il totale Fondi Propri di vigilanza al 31/12/2024 ammonta complessivamente ad € 28.131.420, con un'eccedenza patrimoniale di € 20.058.800 ed un indice di solvibilità del 20,91% a conferma della stabilità economico finanziaria di Cofidi.IT. Al 31 dicembre 2024 ledi questesono state rilasciatele imprese socie sono 14.682 in crescita rispetto al 2023. Il 64,5% delle garanzie in essere sono state concesse per sostenere gli investimenti delle Imprese socie, in aumento rispetto al 61,5% registrato nel 2023. La concentrazione di finanziamenti garantiti erogati in Puglia nell'ultimo esercizio è pari al 89,9% in leggero aumento rispetto all'89,5% registrato nel 2023.Nell'ambito delle garanzie rilasciate durante l'esercizio 2024,, superando il "tradizionalismo" e puntando sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, anche in chiave green."In questo contesto, ci siamo attrezzati per offrire alle nostre imprese socie oltre ai finanziamenti e garanzie anche la consulenza strategica e finanziaria per le PMI, la gestione efficiente delle risorse pubbliche e il supporto a progetti di transizione digitale e sostenibile, rispondendo così alle esigenze emergenti di competitività e innovazione– afferma lache ha illustrato il Bilancio all'Assemblea - Per favorire una maggiore diffusione e conoscenza dei servizi di garanzia, credito e consulenza, sono state sottoscritte numerose convenzioni con attori pubblici e privati. Tale strategia ha permesso di ampliare le opportunità di accesso al credito e rafforzare la rete di collaborazione con partner diversificati – sostiene laI finanziamenti garantiti ed erogati direttamente nel 2024 sono stati pari a €. Nel 2024 è continuata l'emissione delle fideiussioni verso enti pubblici, oltre ai servizi di consulenza e assistenza che nel 2024 hanno sviluppato ricavi per € 326.860. Cofidi.IT ha proseguito nell'erogazione diretta di credito alle imprese, con particolare attenzione alle pratiche relative agli investimenti, supportate da fondi ordinari anche con provvista CDP, e per le imprese in possesso dei requisiti attraverso l'utilizzo di fondi antiusura. Questa attività ha rappresentato un elemento fondamentale per il sostegno finanziario alle imprese, in un contesto di crescente di difficoltà di accesso al credito tradizionale, contribuendo così a favorire lo sviluppo e la crescita delle realtà imprenditoriali locali."In futuro i confidi devono assumere anche una posizione di potenziali competitor – aggiunge lafacendo leva su quella che è la vocazione mutualistica e sulla maggiore conoscenza delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio in cui operiamo conservando, però, allo stesso tempo il rapporto di fiducia che si è consolidato negli anni con il sistema bancario in qualità di garanti nei processi, quindi, di erogazione del credito verso le Pmi. Inoltre dobbiamo sempre più tenere conto della sostenibilità che deve essere opportunità. L'opportunità di realizzare accanto ad un rendimento economico-finanziario, un vantaggio socialmente condiviso che sia in grado di attenuare disequilibri ambientali, che a loro volta impattano sulle condizioni di disuguaglianza e vulnerabilità di un'ampia fetta della popolazione, virando verso una transizione più equa e giusta".l 2024 è stato un anno particolarmente intenso, nonostante la complessità del quadro economico finanziario generale la Nostra Società ha raggiunto risultati comunque positivi, il Consiglio di Amministrazione ritiene che Cofidi sarà ancora al fianco delle PMI nelle sfide dei prossimi anni -- COFIDI.IT ha intrapreso e mantenuto nel tempo il proprio iter di intermediario vigilato perseguendo indirizzi creditizi prudenti e coerenti con le finalità mutualistiche sancite dal proprio statuto, nonché dai documenti previsionali e programmatici adottati dal CdA. Un sentito ringraziamento è rivolto alla CNA che promuove la Nostra Società e ne sostiene l'azione in quanto vi riconoscono il valore strategico per gli interessi della categoria che rappresentano".