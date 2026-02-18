Cofidi.it: Sabino Persichella nuovo direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione di COFIDI.IT Soc. Coop., presieduto da, nella seduta del 2 febbraio ha nominato all'unanimità l'Una scelta condivisa e convinta, maturata al termine di un percorso attento e responsabile, che ha trovato il necessario nulla osta della Banca d'Italia e che valorizza un profilo di alto spessore professionale e umano.Il Consiglio ha espresso profonda gratitudine alla, per l'impegno, la dedizione e la competenza con cui ha guidato COFIDI.IT negli anni, contribuendo in maniera determinante alla crescita e al consolidamento dell'ente. A lei va il ringraziamento sincero del Presidente, dei Consiglieri e di tutta la struttura per il lavoro svolto con passione e responsabilità.L'avv. Sabino Persichella porta in COFIDI.IT un'esperienza trentennale come avvocato amministrativista e consulente legale di primari enti pubblici e società partecipate, oltre a una consolidata competenza nella governance di realtà complesse. Nel suo percorso ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Amministratore Unico di Puglia Sviluppo S.p.A., Presidente del CdA di AMIU Puglia S.p.A. e Consigliere di Amministrazione dell'Ente Autonomo Fiera del Levante.La sua conoscenza approfondita dei modelli organizzativi complessi e dei sistemi di amministrazione e controllo rappresenta un valore aggiunto per affrontare con visione e solidità le nuove sfide che attendono COFIDI.IT.Al nuovo Direttore Generale vanno gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Riccardi, del Consiglio di Amministrazione e di tutti i dipendenti, nella convinzione che il suo contributo saprà rafforzare ulteriormente il ruolo della COFIDI.IT a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale del territorio.Ad maiora.