Rosanna Galantucci
Rosanna Galantucci
La città

All'imprenditrice Rosanna Galantucci il titolo di cavaliere

Per l'impegno nell'impresa e nel volontariato

Altamura - giovedì 28 maggio 2026 21.11
Nel teatro Kursaal Santalucia di Bari si è svolta ieri la cerimonia di consegna dei diplomi per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2025, a cinquantuno cittadini, civili e militari di questo territorio. L'ambita onorificenza, istituita con la Legge 3 marzo 1951, n. 178, è destinata a coloro che si sono particolarmente distinti verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche ma anche nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Tra i premiati, l'imprenditrice della "Gielle Industries" Rosanna Galantucci che è conosciuta anche per il suo impegno nel volontariato e nell'associazionismo con "Una stanza per un sorriso".

"Con grande emozione e profondo orgoglio - ha dichiarato - ho ricevuto l'Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, per mano del Prefetto di Bari. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta per me non solo un traguardo personale, ma anche il valore dell'impegno nel sociale, nel mondo del lavoro e al fianco delle donne che affrontano difficoltà ogni giorno. Sono orgogliosa di poter rappresentare tutte le donne che, con forza e determinazione, contribuiscono alla crescita della nostra società. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi sostengono e condividono con me questo percorso. Questo riconoscimento rafforza il mio impegno a continuare a operare con dedizione al servizio della comunità".
  • Prefetto di Bari
  • stanza del sorriso
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