Parrucche per pazienti in cura, campagna di sensibilizzazione "Dona una treccia"

In sinergia con il Multidistretto Leo 108 Italy, F.A.V.O. (Federazione associazioni di volontariato) e Città di Grottaferrata, l'organizzazione di volontariato "Una Stanza per un Sorriso" ha promosso uno speciale incontro nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Roma, sul tema "Dona una treccia. Dona un sorriso". La rappresentanza dell'associazione è stata guidata dalla presidente Rosanna Galantucci.A presiedere l'incontro (patrocinato dalla Camera dei Deputati) sono stati il Presidente del Multidistretto Leo 108 Italy Riccardo Leonesi e l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Grottaferrata, Francesca Maria Passini, entrambi motivati a stilare un Protocollo d'Intesa con l'organizzazione "Una stanza per un sorriso", nata nel 2015 e già con una rete di collaborazioni attiva su scala nazionale, per promuovere l'umanizzazione delle cure.Tra le collaborazioni, quella con Icone Hair con cui "Una Stanza per un Sorriso" fa appello a tutti (uomini e donne, senza distinzioni di età) a non buttare via i capelli tagliati, ma a dare loro una seconda vita. Donare una treccia, infatti, vuol dire aiutare i pazienti oncologici a fronteggiare le difficoltà economiche nell'acquisto di parrucche che, invece, vengono realizzate ed elargite dalla cooperazione di entrambe le realtà.Nel corso dell'incontro si è parlato di "Sansone", short film scritto e diretto dalla giovane regista e sceneggiatrice Chiara Centioni che continua a conseguire premi e consensi (miglior sceneggiatura Winner RIFF AWARDS Best Screenplay for Short Film 2017).La mattinata è stata moderata da Alessandra D'Ambrosio (Coordinatrice del Multidistretto Leo 108 Italy Causa Globale "Cancro Infantile").