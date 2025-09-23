una stanza per un sorriso - 10 anni
Dieci anni di attività per "Una stanza per un sorriso"

Festeggiamenti per l’associazione di volontariato

Altamura - martedì 23 settembre 2025 8.34
Una serata speciale per l'associazione "una Stanza per un Sorriso". Domenica scorsa, infatti, il sodalizio ha festeggiato presso la Tenuta Galantucci i suoi dieci anni di vita con una cerimonia che ha visto la partecipazione di ospiti di onore, in un evento che ha unito emozioni, testimonianze, spettacolo e solidarietà.

Una associazione che in questo decennio ha fatto della solidarietà e del sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, la sua cifra distintiva, attraverso numerose iniziative che hanno cercato di trasformare la sofferenza in forza, costruendo una rete solidale autentica e concreta.

Un traguardo importante per "Una Stanza per Un Sorriso", così come sottolineato dalla presidentessa dell'associazione, Rosa Anna Galantucci. "Dieci anni non rappresentano un traguardo, ma un nuovo inizio. Questo evento è un grazie a chi ha creduto in noi e ci ha permesso di fare la differenza, sostenendo i progetti dell'associazione che intende continuare a contribuire a regalare speranza e sorrisi a chi ne ha più bisogno"- ha affermato Galantucci a margine della serata che ha avuto come ospite d'onore Matilde Brandi, che ha voluto condividere con il pubblico la sua energia e sensibilità.

Oltre alla Brandi hanno voluto manifestare la propria vicinanza all'associazione anche i vertici dell'Asl barese e numerosi esponenti del mondo della sanità, insieme a rappresentanti di istituti pubblici e privati che in questi anni hanno sostenuto e collaborato con l'associazione, contribuendo a trasformare un sogno in realtà.
