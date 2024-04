Tumori: un incontro sulla ricerca nella oncoematologia

Nell'ambito degli eventi culturali di Federi-Cult 2024, ieri nella Chiesa Santa Croce di Altamura si è tenuto il convegno "Nuovi orizzonti nell'oncoematologia", organizzato dalla OdV "Una Stanza per un Sorriso".Tenendo fede al tema della festa medievale "Ad Orientem, sulla via del sole nascente" ed intuito lo straordinario valore della Relatrice dott.ssa Doriana Gramegna, come testimoniato dall'articolo de "la Repubblica" (dalla Puglia ad Harvard e ritorno), la ricercatrice del mieloma a Boston torna nella sua città nativa per un appuntamento scientifico di grande rilievo."Attualmente impegnata all'Oncologico di Bari" dichiara la Presidente della OdV Una Stanza per un Sorriso dott.ssa Rosanna Galantucci "dopo aver lavorato presso il Dana Farber Cancer Institute dell'Università di Harvard, da cervello in fuga rientrato in Puglia, la Relatrice dott.ssa Gramegna ha accettato il mio invito e farà il suo approfondito report sulle ultime ricerche in campo oncoematologico".Ad affiancare la ricercatrice altamurana nel Convegno firmato Una Stanza per un Sorriso, il Direttore del Dipartimento di Area Medica dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, dott. Attilio Guarini, centro scientifico di eccellenza pugliese."Nuovi orizzonti nell'oncoematologia" è un altro, importante evento mirato all'individuazione di sostenibili ed efficaci modalità di allineamento al rafforzamento della Prevenzione e alla "Raccomandazione Europea sugli Screening Oncologici".Galantucci ribadisce gli scopi dell'organizzazione di volontariato che è costantemente impegnata per "un sempre più strategico coinvolgimento di Comunità Scientifica, Scuola, Famiglia e Caregiver".