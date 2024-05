Soccer Altamura, domenica inizia la caccia alla Serie A

Archiviata la regular season con il secondo posto alle spalle dell'Atletico Chiaravalle e senza aver subito sconfitte, per la Soccer Altamura inizia la caccia alla Serie A. La prima tappa di questo percorso che, se tutto va bene, si concluderà a giugno inizia domenica sera con la sfida "casalinga" contro la WFC Grottaglie che, domenica scorsa, grazie al netto successo contro la Città di Taranto, si è assicurata l'ultimo posto nei play-off. L'avvicinamento a questa partita, però, ha riservato una brutta sorpresa alle altamurane che, purtroppo, per indisponibilità del PalaPiccinni, occupato per un altro evento, saranno costrette ad emigrare alla tensostruttura "Paolo Borsellino" di Bitonto, già casa delle biancorosse nelle prime partite interne della stagione scorsa stagione.Per la squadra guidata da Vincenzo Tassielli, comunque, questo non dovrebbe rappresentare un grosso problema, considerando la forza della squadra e l'abitudine di quasi tutte le calcettiste a giocare partite di questa importanza. Per la società presieduta da Franco Dinardo, sarà la prima esperienza nei play-off, sfuggiti la scorsa stagione per la classifica avulsa. Se lo ricorda bene anche Costanza Lorusso, ormai veterana della Soccer: "L'anno scorso, con molto rammarico, non abbiamo avuto la possibilità di lottare nelle gare di play-off a causa della classifica avulsa. Quest'anno, però, ce li siamo guadagnati con ottimi risultati e finalmente domenica inizia la sfida. Sarà come iniziare un nuovo campionato e sarò sicuramente una partita a viso aperto. - ha continuato l'esperta calcettista biancorossa - "Con la squadra, lo staff tecnico e la società ci stiamo preparando al meglio per affrontare la sfida perché secondo me, in ogni competizione, l'arma vincente sia proprio la cooperazione tra le varie componenti della nostra struttura."Per questa partita, in casa biancorossa non ci dovrebbero essere problemi di formazione, a parte Ogara che, dopo l'infortunio rimediato qualche settimana fa, ha dovuto terminare anzitempo la sua stagione: fortunatamente per lei è stata scongiurata l'ipotesi intervento chirurgico.La partita tra Soccer Altamura e WFC Grottaglie, valida come partita secca del primo turno dei play-off del girone C di serie B femminile, sarà diretta da Simone Petracca e Stefano Prisco, entrambi della sezione di Lecce, mentre Claudio Pacucci della sezione di Bari sarà il cronometrista. Fischio d'inizio alle ore 19,00 con diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, con telecronaca a cura della redazione di Puglia5.it.