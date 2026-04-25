Calcio a 5
Soccer Altamura a Roma, ultima di "regular season"
Colaianni fa il punto della situazione in vista dei play-off
Altamura - sabato 25 aprile 2026 10.00
Questo pomeriggio la regular season di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile si chiude con la sfida tra Women Roma e Soccer Altamura, un match che non avrà effetti sulla classifica ma rappresenta un passaggio utile per affinare meccanismi e concentrazione in vista dei prossimi play-off scudetto. Per le biancorosse si tratta del coronamento di un percorso importante, da neo promossa protagonista, arricchito anche dall'approdo alle Final Eight di Coppa Italia.
A fare il punto della situazione è Giuseppe Colaianni, preparatore dei portieri, che analizza una stagione vissuta ad alto livello soprattutto dal reparto difensivo: "È stata una stagione straordinaria, difficilmente prevedibile nei suoi sviluppi iniziali. Abbiamo raggiunto due traguardi di grande prestigio come le Final Eight di Coppa Italia e la qualificazione ai play-off scudetto. Non bisogna dimenticare che la Soccer è al suo primo anno in Serie A: competere con realtà consolidate non è mai semplice, eppure abbiamo disputato un campionato da assoluti protagonisti. Il reparto portieri è stato uno dei punti di forza della stagione: senza presunzione posso dire che i numeri lo dimostrano, con un contributo stimato intorno al 79,90% nelle prestazioni complessive su 21 gare. È il risultato concreto di un lavoro quotidiano importante. Non posso che essere orgoglioso."
Un rendimento che nasce anche da un rapporto quotidiano costruito sul lavoro e sulla fiducia. Colaianni infatti si sofferma poi sulle caratteristiche del gruppo portieri e sull'approccio delle sue atlete: «Le mie ragazze sono portieri straordinari. Fin dal primo giorno hanno abbracciato pienamente la cultura del lavoro, mostrando grande disponibilità, costanza e voglia di migliorarsi. Sono atlete leali, ambiziose, con una competitività sana e responsabile: questo mix è la base di ogni risultato importante."
Tra i percorsi più significativi della stagione c'è sicuramente quello di Anthea Polloni, cresciuta in maniera evidente nel corso dell'anno. Il tecnico biancorosso ne ripercorre anche i primi passi in biancorosso: "Mi viene da sorridere perché ripenso alla nostra prima conversazione ad agosto: nuova città, nuova esperienza, nuove compagne, tante incognite tipiche del mercato estivo. Le dissi soltanto: "Qualunque cosa accada, avrai avuto l'opportunità di lavorare seriamente per dieci mesi, ti accompagnerò passo dopo passo, fidati". Dopo pochi giorni è nata una vera storia sportiva, diventata patrimonio della Soccer e dei tifosi altamurani. Ha avuto una crescita importante soprattutto caratteriale, che è stata la chiave del suo percorso, poi anche tecnica e costante. È un profilo giovane e molto interessante del panorama italiano, destinato a crescere ancora. Sono convinto che farà parlare di sé nei prossimi anni. È una delle scommesse più belle vinte."
Accanto a lei, anche Liliana Nicoletta ha saputo farsi trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in causa, garantendo affidabilità e continuità. Colaianni ne sottolinea l'importanza nel gruppo: "Fiducia e credibilità. Nel mio ruolo è fondamentale lavorare su ogni singolo portiere con metodo e continuità, costruendo consapevolezza e trasmettendo contenuti tecnici con serietà. Questo, col tempo, crea un rapporto di fiducia reciproca che poi si traduce in prestazioni positive sul campo. Nicoletta ha risposto presente ogni volta che è stata chiamata in causa al posto di Polloni: un secondo portiere di grande affidabilità anche in una categoria così competitiva come la Serie A."
Infine, uno sguardo all'ultima sfida della regular season, utile soprattutto a tenere alta la concentrazione in vista del momento decisivo dell'anno: "Siamo all'ultima gara della regular season contro un avversario di livello, quindi serviranno massimo rispetto e grande attenzione nell'approccio. Arriviamo con qualche defezione dovuta a una rosa corta e ai naturali acciacchi di fine stagione. La classifica è ormai definita e questo rende il risultato meno determinante per entrambe le squadre, ma vincere a Roma resta sempre prestigioso. Cercheremo di fare il massimo, gestendo anche le energie in vista dell'appuntamento più importante: i play-off scudetto. In bocca al lupo a noi."
La sfida tra Women Roma e Soccer Altamura si disputerà domenica 26 aprile alle ore 16:00 al PalaPertini di Fiano Romano, con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
Serie A Tesys – 22ª giornata
️ Vomern Roma Soccer Altamura
PalaPertini – Fiano Romano (RM)
Domenica 26 Aprile
ore 16:00
Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)
A fare il punto della situazione è Giuseppe Colaianni, preparatore dei portieri, che analizza una stagione vissuta ad alto livello soprattutto dal reparto difensivo: "È stata una stagione straordinaria, difficilmente prevedibile nei suoi sviluppi iniziali. Abbiamo raggiunto due traguardi di grande prestigio come le Final Eight di Coppa Italia e la qualificazione ai play-off scudetto. Non bisogna dimenticare che la Soccer è al suo primo anno in Serie A: competere con realtà consolidate non è mai semplice, eppure abbiamo disputato un campionato da assoluti protagonisti. Il reparto portieri è stato uno dei punti di forza della stagione: senza presunzione posso dire che i numeri lo dimostrano, con un contributo stimato intorno al 79,90% nelle prestazioni complessive su 21 gare. È il risultato concreto di un lavoro quotidiano importante. Non posso che essere orgoglioso."
Un rendimento che nasce anche da un rapporto quotidiano costruito sul lavoro e sulla fiducia. Colaianni infatti si sofferma poi sulle caratteristiche del gruppo portieri e sull'approccio delle sue atlete: «Le mie ragazze sono portieri straordinari. Fin dal primo giorno hanno abbracciato pienamente la cultura del lavoro, mostrando grande disponibilità, costanza e voglia di migliorarsi. Sono atlete leali, ambiziose, con una competitività sana e responsabile: questo mix è la base di ogni risultato importante."
Tra i percorsi più significativi della stagione c'è sicuramente quello di Anthea Polloni, cresciuta in maniera evidente nel corso dell'anno. Il tecnico biancorosso ne ripercorre anche i primi passi in biancorosso: "Mi viene da sorridere perché ripenso alla nostra prima conversazione ad agosto: nuova città, nuova esperienza, nuove compagne, tante incognite tipiche del mercato estivo. Le dissi soltanto: "Qualunque cosa accada, avrai avuto l'opportunità di lavorare seriamente per dieci mesi, ti accompagnerò passo dopo passo, fidati". Dopo pochi giorni è nata una vera storia sportiva, diventata patrimonio della Soccer e dei tifosi altamurani. Ha avuto una crescita importante soprattutto caratteriale, che è stata la chiave del suo percorso, poi anche tecnica e costante. È un profilo giovane e molto interessante del panorama italiano, destinato a crescere ancora. Sono convinto che farà parlare di sé nei prossimi anni. È una delle scommesse più belle vinte."
Accanto a lei, anche Liliana Nicoletta ha saputo farsi trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in causa, garantendo affidabilità e continuità. Colaianni ne sottolinea l'importanza nel gruppo: "Fiducia e credibilità. Nel mio ruolo è fondamentale lavorare su ogni singolo portiere con metodo e continuità, costruendo consapevolezza e trasmettendo contenuti tecnici con serietà. Questo, col tempo, crea un rapporto di fiducia reciproca che poi si traduce in prestazioni positive sul campo. Nicoletta ha risposto presente ogni volta che è stata chiamata in causa al posto di Polloni: un secondo portiere di grande affidabilità anche in una categoria così competitiva come la Serie A."
Infine, uno sguardo all'ultima sfida della regular season, utile soprattutto a tenere alta la concentrazione in vista del momento decisivo dell'anno: "Siamo all'ultima gara della regular season contro un avversario di livello, quindi serviranno massimo rispetto e grande attenzione nell'approccio. Arriviamo con qualche defezione dovuta a una rosa corta e ai naturali acciacchi di fine stagione. La classifica è ormai definita e questo rende il risultato meno determinante per entrambe le squadre, ma vincere a Roma resta sempre prestigioso. Cercheremo di fare il massimo, gestendo anche le energie in vista dell'appuntamento più importante: i play-off scudetto. In bocca al lupo a noi."
La sfida tra Women Roma e Soccer Altamura si disputerà domenica 26 aprile alle ore 16:00 al PalaPertini di Fiano Romano, con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
Serie A Tesys – 22ª giornata
️ Vomern Roma Soccer Altamura
PalaPertini – Fiano Romano (RM)
Domenica 26 Aprile
ore 16:00
Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)