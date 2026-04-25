Soccer Altamura a Roma, ultima di "regular season"

Questo pomeriggio la regular season di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile si chiude con la sfida tra Women Roma e Soccer Altamura, un match che non avrà effetti sulla classifica ma rappresenta un passaggio utile per affinare meccanismi e concentrazione in vista dei prossimi play-off scudetto. Per le biancorosse si tratta del coronamento di un percorso importante, da neo promossa protagonista, arricchito anche dall'approdo alle Final Eight di Coppa Italia.A fare il punto della situazione è Giuseppe Colaianni, preparatore dei portieri, che analizza una stagione vissuta ad alto livello soprattutto dal reparto difensivo: "È stata una stagione straordinaria, difficilmente prevedibile nei suoi sviluppi iniziali. Abbiamo raggiunto due traguardi di grande prestigio come le Final Eight di Coppa Italia e la qualificazione ai play-off scudetto. Non bisogna dimenticare che la Soccer è al suo primo anno in Serie A: competere con realtà consolidate non è mai semplice, eppure abbiamo disputato un campionato da assoluti protagonisti. Il reparto portieri è stato uno dei punti di forza della stagione: senza presunzione posso dire che i numeri lo dimostrano, con un contributo stimato intorno al 79,90% nelle prestazioni complessive su 21 gare. È il risultato concreto di un lavoro quotidiano importante. Non posso che essere orgoglioso."Un rendimento che nasce anche da un rapporto quotidiano costruito sul lavoro e sulla fiducia. Colaianni infatti si sofferma poi sulle caratteristiche del gruppo portieri e sull'approccio delle sue atlete: «Le mie ragazze sono portieri straordinari. Fin dal primo giorno hanno abbracciato pienamente la cultura del lavoro, mostrando grande disponibilità, costanza e voglia di migliorarsi. Sono atlete leali, ambiziose, con una competitività sana e responsabile: questo mix è la base di ogni risultato importante."Tra i percorsi più significativi della stagione c'è sicuramente quello di Anthea Polloni, cresciuta in maniera evidente nel corso dell'anno. Il tecnico biancorosso ne ripercorre anche i primi passi in biancorosso: "Mi viene da sorridere perché ripenso alla nostra prima conversazione ad agosto: nuova città, nuova esperienza, nuove compagne, tante incognite tipiche del mercato estivo. Le dissi soltanto: "Qualunque cosa accada, avrai avuto l'opportunità di lavorare seriamente per dieci mesi, ti accompagnerò passo dopo passo, fidati". Dopo pochi giorni è nata una vera storia sportiva, diventata patrimonio della Soccer e dei tifosi altamurani. Ha avuto una crescita importante soprattutto caratteriale, che è stata la chiave del suo percorso, poi anche tecnica e costante. È un profilo giovane e molto interessante del panorama italiano, destinato a crescere ancora. Sono convinto che farà parlare di sé nei prossimi anni. È una delle scommesse più belle vinte."Accanto a lei, anche Liliana Nicoletta ha saputo farsi trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in causa, garantendo affidabilità e continuità. Colaianni ne sottolinea l'importanza nel gruppo: "Fiducia e credibilità. Nel mio ruolo è fondamentale lavorare su ogni singolo portiere con metodo e continuità, costruendo consapevolezza e trasmettendo contenuti tecnici con serietà. Questo, col tempo, crea un rapporto di fiducia reciproca che poi si traduce in prestazioni positive sul campo. Nicoletta ha risposto presente ogni volta che è stata chiamata in causa al posto di Polloni: un secondo portiere di grande affidabilità anche in una categoria così competitiva come la Serie A."Infine, uno sguardo all'ultima sfida della regular season, utile soprattutto a tenere alta la concentrazione in vista del momento decisivo dell'anno: "Siamo all'ultima gara della regular season contro un avversario di livello, quindi serviranno massimo rispetto e grande attenzione nell'approccio. Arriviamo con qualche defezione dovuta a una rosa corta e ai naturali acciacchi di fine stagione. La classifica è ormai definita e questo rende il risultato meno determinante per entrambe le squadre, ma vincere a Roma resta sempre prestigioso. Cercheremo di fare il massimo, gestendo anche le energie in vista dell'appuntamento più importante: i play-off scudetto. In bocca al lupo a noi."La sfida tra Women Roma e Soccer Altamura si disputerà domenica 26 aprile alle ore 16:00 al PalaPertini di Fiano Romano, con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.Serie A Tesys – 22ª giornata️ Vomern Roma Soccer AltamuraPalaPertini – Fiano Romano (RM)Domenica 26 Aprileore 16:00Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)