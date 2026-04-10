Coppa Italia di serie A: Soccer Altamura esce ai quarti

Si interrompe subito, ai quarti di finale, il cammino della Soccer Altamura nella Final Eight di Coppa Italia: al Pala Cesaroni di Genzano passa l'Okasa Falconara con un netto 7-3. Le biancorosse provano a restare in partita, ma pagano a caro prezzo ogni disattenzione contro un'avversaria di altissimo livello.L'avvio è complicato: al 2′ arriva l'1-0, con Balardin che dalla sinistra, quasi dal fondo, sorprende Polloni sul primo palo. La risposta della Soccer è però immediata e ben costruita: al 3′ Pascual guida il contropiede, scarica per Vanessa Pereira che serve al centro Matijević, bravissima a inserirsi e battere Carturan per l'1-1. L'equilibrio dura poco: al 4′ Elpidio riceve palla sui dieci metri e lascia partire un destro terrificante a fil di palo, imprendibile per Polloni. Poco dopo, al 7′, un errore in uscita della difesa altamurana viene intercettato da Balardin, che di prima intenzione firma il 3-1. La Soccer Altamura non molla e resta aggrappata al match: al 9′ lungo lancio di Polloni, la difesa respinge ma la palla finisce a Vanessa Pereira, che serve ancora Matijević, abile a insaccare di testa per il 3-2. Nel momento migliore delle pugliesi, però, arriva un altro colpo pesante: al 9′ tiro di Balardin, respinta di Polloni e tap-in vincente di Colucci per il 4-2. Il Falconara continua a spingere e all'11′ colpisce ancora: contropiede orchestrato da Loth, palla sul secondo palo per Ferrara che non sbaglia e firma il 5-2.Nella ripresa la partita si complica definitivamente: poco dopo mezzo minuto di gioco, Elpidio riceve al limite, disorienta Vanessa Pereira con un doppio passo e conclude con un sinistro chirurgico nell'angolino basso per il 6-2. Nonostante tutto, l'Altamura reagisce: dopo un palo colpito da Ferrara, nasce il contropiede biancorosso e al 9′ Pascual percorre tutto il campo servendo ancora Matijević, che da pochi passi firma la sua tripletta. Le murgiane provano il tutto per tutto: la Soccer Altamura tenta la carta del power play, prima con Pezzolla e poi con Vanessa Pereira schierate come portiere di movimento, andando anche vicina al gol che avrebbe potuto riaprire la gara. Ma nel finale arriva l'episodio che chiude definitivamente i conti: al 18′ controllo errato di Polloni nella propria area, ne approfitta Ferrara che serve Taina Santos, libera di insaccare il gol del definitivo 7-3.Per la Soccer Altamura una eliminazione immediata ma anche una gara che ha mostrato spunti interessanti, soprattutto in fase offensiva. Contro il Falconara, però, è emersa tutta la differenza di esperienza e cinismo nei momenti chiave.TabellinoCoppa Italia Serie A – Quarti di finale️Okasa FalconaraSoccer Altamura 7-3Okasa Falconara: Colucci, Gregori, Balardin, Pirro, Elpidio, Bordacchini, Loth, I. Pereira, Taina Santos, Ferrara, Pesaresi, Carturan. Allenatore: Giulia Domenichetti.Soccer Altamura: Nicoletta, Tedeschi, Cataldo, Pascual, Pezzolla, C. Pereira, Kubaszek, Coletto, Valente, Polloni, V. Pereira, Matijević. Allenatore: Vincenzo Tassielli.‍️Arbitri: Francesco Di Fazio (Torino), Mauro Ferrone (Pescara) e Francesco Randazzo (Viterbo).️Cronometrista: Manuel Scarpelli (Cassino).Marcatrici: 1'31" pt Balardin (O), 3'08" pt Matijević (A), 3'45" pt Elpidio (O), 7'07" pt Balardin (O), 8'43" pt Matijević (A), 9'08" pt Colucci (O), 11'29" pt Ferrara (O); 0'32" st Elpidio (O), 8'42" st Matijević (A), 18'25" Taina Santos (O).Ammonite: C. Pereira, Kubaszek (S).Falli: 4-2, 1-3.