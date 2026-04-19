Ultima in casa per la Soccer Altamura: arriva il Montesilvano

Oggi alle ore 18:00, al PalaPiccinni di Altamura, la Soccer Altamura scenderà in campo per l'ultima gara casalinga della stagione regolare, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. Avversario di turno il Montesilvano Futsal Club, in una sfida che rappresenta un appuntamento importante per chiudere al meglio la regular season. Il clima in casa biancorossa è inevitabilmente segnato dall'eliminazione ai quarti in Coppa Italia, ma la squadra è già proiettata verso il finale di stagione.A fare il punto è il team manager Saverio Ciccimarra, che non nasconde l'amarezza ma guarda avanti con determinazione: "La delusione c'è ancora, è stata una bella mazzata che nessuno si aspettava. Però è successo e dobbiamo mettere un punto. Dentro di noi c'è tanta rabbia, ma andiamo avanti." Il gruppo ha accusato il colpo, ma la reazione non si è fatta attendere: "Le ragazze sono molto deluse, ma stiamo lavorando per finire bene il campionato. Mancano due partite: domenica in casa e poi a Roma per chiudere la regular season." Contro il Montesilvano, più che le insidie tecniche, conterà soprattutto l'aspetto mentale: "Non penso ci siano particolari insidie – ha aggiunto il dirigente altamurano -. Credo che le ragazze abbiano dentro un forte orgoglio e vogliano vincere questa partita, anche per salutare al meglio il nostro pubblico." Dopo la sfida casalinga, l'ultimo impegno sarà in trasferta a Roma, prima di tuffarsi nella fase decisiva: "Poi penseremo ai playoff scudetto – ha concluso Ciccimarra – e vedremo cosa succederà."Un appuntamento quindi da non perdere per i tifosi altamurani, chiamati a sostenere la squadra nell'ultima uscita stagionale tra le mura amiche, con l'obiettivo di chiudere con una vittoria e ritrovare entusiasmo in vista dei playoff.Serie A Tesys – 21ª giornata️Soccer Altamura Montesilvano Futsal ClubPalaPiccinni – Altamura (BA)Domenica 19 Aprileore 18:00Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5