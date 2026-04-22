Intervenire in via Tobruk per vegetazione infestante
La segnalazione e le foto di una cittadina
mercoledì 22 aprile 2026 17.52iReport
Segnalazione di una lettrice a I-Report
Con la presente vorrei segnalare il degrado in cui versa via Tobruk 3 (nei pressi di piazza Aldo Moro). Nessun addetto alla pulizia urbana viene ad eliminare le infestanti che ormai sono diventate, allo stesso tempo, accumulatrici di spazzatura di ogni tipo. É vergognoso.
Una parte del quartiere abbandonata a sé stessa, in pratica. Anche la strada immediatamente accanto, che porta verso il mercato settimanale, richiede grande attenzione, va sistemata!
Per le vostre segnalazioni di I-Report
https://www.altamuralife.it/ireport/
Con la presente vorrei segnalare il degrado in cui versa via Tobruk 3 (nei pressi di piazza Aldo Moro). Nessun addetto alla pulizia urbana viene ad eliminare le infestanti che ormai sono diventate, allo stesso tempo, accumulatrici di spazzatura di ogni tipo. É vergognoso.
Una parte del quartiere abbandonata a sé stessa, in pratica. Anche la strada immediatamente accanto, che porta verso il mercato settimanale, richiede grande attenzione, va sistemata!
Per le vostre segnalazioni di I-Report
https://www.altamuralife.it/ireport/