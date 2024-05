Festival dello sviluppo sostenibile, un incontro ad Altamura

La Città Metropolitana di Bari in collaborazione con Cnr Ispa e Eu Food Safety Platform organizza una serie di incontri dal titolo "Polisostenibili" che ha l'obiettivo di avviare un dialogo strutturato e partecipato sulla sostenibilità delle filiere agroalimentari, con focus su filiera cerealicola, olearia e biodiversità.L'evento rientra nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, giunto alla sua ottava edizione, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS) con il supporto di numerosi partner pubblici e privati.Il ciclo prevede quattro workshop nei Comuni dell'area metropolitana (Poggiorsini, Bitonto, Altamura, Valenzano), con imprese, enti locali, università, enti di ricerca, associazioni di categoria e un evento finale nella sede della Città metropolitana di Bari. La metodologia utilizzata (net map analysis), già applicata per la sicurezza alimentare dal Cnr Ispa nell'ambito del progetto Horizon 2020 "FoodSafety4Eu" e poi in Italia per la filiera cerealicola nell'ambito del Centro nazionale agritech, sarà presentata per la prima volta in Puglia a livello locale.Affrontando gli aspetti della sostenibilità delle produzioni alimentari e individuandone elementi per la definizione di indicatori, l'incontro contribuirà ai seguenti Goal dell'Agenda 2030:Goal 2 "Sconfiggere la fame" in merito ai sistemi di produzione alimentare sostenibili e produzioni resilienti (2.4);Goal 3 "Salute e benessere" in merito alla riduzione di effetti negativi sulla salute umana derivanti da contaminazioni lungo la filiera (inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo) (3.9);Goal 12 "Consumo e produzione responsabili" in merito alla sensibilizzazione sulla riduzione di perdite lungo le filiere di produzione e fornitura (12.3), sull'adozione di pratiche sostenibili, inclusa la comunicazione sulla sostenibilità nelle relazioni periodiche delle imprese (12.6).Il ciclo di appuntamenti si è aperto a Poggiorsini il 16 maggio e prosegue:- 21 maggio 2024, ore 18.00, Villa Iannuzzi, frazione Mariotto – Bitonto sul tema "Per una filiera sostenibile dell'olivicoltura".- 22 maggio 2024, ore19.00, Cooperativa Sociale Semi di Vita (via Capurso n. 15) a Valenzano sul tema "Tra biodiversità e filiera agroalimentare: la situazione di Valenzano".- 23 maggio 2024, ore 10.00, Sala Consiliare Città Metropolitana di Bari (Lungomare Nazario Sauro n. 29) sul tema "Polisostenibili: focus sulla sostenibilità nelle filiere cerealicola ed olearia in Puglia".