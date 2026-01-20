Protesta al Polivalente
Protesta al Polivalente
Scuola e Lavoro

Lavori al Polivalente: mancano aule e laboratori

Protesta degli studenti dell'Istituto "Nervi Galilei"

Altamura - martedì 20 gennaio 2026 18.00
Laboratori assenti, aule divise con soluzioni temporanee che peggiorano l'acustica e ingressi provvisori e poco sicuri: è su queste criticità che gli studenti dell'ITT Nervi Galilei di Altamura hanno tenuto uno sciopero ieri e oggi un'assemblea, chiedendo spazi adeguati e il pieno rispetto del diritto allo studio. La mobilitazione è iniziata ieri. Gli studenti puntano a portare all'attenzione della scuola e degli enti competenti le criticità che, a loro avviso, stanno compromettendo il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Tra le principali criticità segnalate dagli studenti dell'ITIS nel Polivalente ci sono i disagi legati ai lavori di adeguamento sismico in corso: ingressi poco sicuri, soprattutto nei giorni di maltempo, e un'organizzazione degli spazi che costringe a continui spostamenti e adattamenti. Particolarmente grave, invece, è la situazione dei laboratori, dove la mancanza di ambienti e attrezzature adeguate rende difficoltose, se non impossibili, le attività scientifiche. Alcuni studenti denunciano, ad esempio, lo svolgimento di esperimenti di biologia in spazi non idonei, con un evidente impoverimento della componente pratica della didattica.

A preoccupare ulteriormente gli studenti è la possibile riduzione degli spazi disponibili, sempre a causa dei lavori: quattro laboratori destinati a fisica, telecomunicazioni, chimica e informatica. Studenti e rappresentanze temono che questa redistribuzione comprometta ulteriormente la didattica: la sottrazione di spazi fondamentali non è solo un problema logistico, ma rischia di indebolire l'intero percorso formativo, basato su esercitazioni, sperimentazioni e ore di laboratorio indispensabili nei corsi tecnici.

Gli studenti avvertono che, senza laboratori e dotazioni adeguate, alcune discipline rischiano di non essere svolte secondo gli standard richiesti, compromettendo preparazione, ritmo delle lezioni e obiettivi professionali. A queste criticità si aggiungono le aule temporanee, separate da cartongesso, con un'acustica insufficiente che rende difficile seguire le lezioni, incidendo anche sul benessere quotidiano a scuola.

Per far sentire ancora più forte la loro voce, gli studenti hanno condiviso sui social un video con lo slogan 'DIFENDIAMO L'ITT NERVI-GALILEI', chiedendo attenzione e sostegno dalla comunità locale. La richiesta degli studenti è chiara e senza compromessi: servono interventi immediati e una riorganizzazione che garantisca aule sicure, laboratori funzionanti e condizioni adeguate per l'apprendimento. Secondo quanto riportato, il documento che dettaglia tutte le criticità è stato inviato anche agli enti locali competenti, con l'auspicio di avviare rapidamente un confronto concreto e trovare soluzioni efficaci.

I lavori al Polivalente stanno creando disagi anche nell'organizzazione del Liceo scientifico e linguistico. Infatti diverse aule sono state trasferite temporaneamente nell'istituto "Viti Maino" mentre all'interno del Polivalente le classi del Liceo vengono ridistribuite in base agli avanzamenti del cantiere. Si spera che i lavori finiscano rispettando le scadenze, così il prossimo anno scolastico potrà ripartire con una scuola nuova e migliorata e senza i disagi del cantiere.
