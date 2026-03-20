Scuola e Lavoro
Borse di studio Davide Loizzo: premiati cinque studenti
In memoria di un medico e giovane brillante e impegnato nel sociale
Altamura - venerdì 20 marzo 2026 11.00
Nella sala consiliare si è svolta ieri la cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio Davide Loizzo, dedicato a uno studente e medico brillante, prematuramente scomparso in un incidente stradale e insignito alla memoria del Premio Leonessa di Puglia. Un'iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione comunale per valorizzare i giovani che si distinguono non solo per gli eccellenti risultati scolastici, ma anche per l'impegno nella vita sociale, culturale, sportiva e nel volontariato, con uno sguardo sempre attento al bene comune.
Sulla base dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, per studenti delle quarte classi dello scorso anno scolastico, i vincitori e le vincitrici di questa prima edizione sono, in rigoroso ordine alfabetico:
Gabriele Bolognese (ITT Nervi Galilei)
Vanessa Colonna (ITES Francesco Maria Genco)
Sofia Elena Dipalo (Liceo Scientifico Federico II di Svevia)
Daniele Giannuzzi (Liceo Classico Cagnazzi)
Francesca Vitale (Istituto Professionale De Nora - Lorusso)
Un attestato di partecipazione ex aequo è stato assegnato anche a Piergiuseppe Francesco Brandonisio (Liceo Federico II di Svevia).
Le pergamene sono state consegnate dall'assessore alla Pubblica Istruzione Alessandro Ragone, insieme al dirigente del IV settore Berardino Galeota e al personale dell'ufficio. A ciascun vincitore è stata assegnata una borsa di studio di 1.000 euro. Alla cerimonia ha preso parte la famiglia Loizzo. Un commovente ricordo di Davide è stato condiviso da Lucia Diele, già assessore, promotrice del premio.
Sulla base dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, per studenti delle quarte classi dello scorso anno scolastico, i vincitori e le vincitrici di questa prima edizione sono, in rigoroso ordine alfabetico:
Gabriele Bolognese (ITT Nervi Galilei)
Vanessa Colonna (ITES Francesco Maria Genco)
Sofia Elena Dipalo (Liceo Scientifico Federico II di Svevia)
Daniele Giannuzzi (Liceo Classico Cagnazzi)
Francesca Vitale (Istituto Professionale De Nora - Lorusso)
Un attestato di partecipazione ex aequo è stato assegnato anche a Piergiuseppe Francesco Brandonisio (Liceo Federico II di Svevia).
Le pergamene sono state consegnate dall'assessore alla Pubblica Istruzione Alessandro Ragone, insieme al dirigente del IV settore Berardino Galeota e al personale dell'ufficio. A ciascun vincitore è stata assegnata una borsa di studio di 1.000 euro. Alla cerimonia ha preso parte la famiglia Loizzo. Un commovente ricordo di Davide è stato condiviso da Lucia Diele, già assessore, promotrice del premio.