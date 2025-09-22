Foto Comitato per la pace
La città

Manifestazione per Gaza, tanti studenti tra i partecipanti

Raduno in piazza Resistenza e corteo sino al Comune

Altamura - lunedì 22 settembre 2025 16.13
Si è svolto oggi uno sciopero generale che ha riguardato soprattutto i trasporti e il mondo della scuola, proclamato da alcune organizzazioni sindacali.

Ad Altamura, in piazza Resistenza il comitato per la pace di Altamura ha indetto una manifestazione contro la guerra e a favore della popolazione di Gaza, per dare sostegno alla popolazione palestinese e alla Global Sumud Flotilla (la flotta di navi e imbarcazioni in viaggio per portare aiuto) e, inoltre, per chiedere di interrompere ogni relazione economica con Israele. La presenza del mondo della scuola è stata prevalente nella partecipazione. Alla manifestazione hanno partecipato moltissimi studenti, con bandiere della pace e della Palestina e con striscioni. Un corteo si è mosso lungo corso Federico II di Svevia ed è arrivato in piazza Municipio. Qui una delegazione di studenti è stata ricevuta nel Palazzo di Città, ottenendo l'impegno a discutere di questo punto nel prossimo consiglio comunale.

"Stamattina eravamo tanti - ha commentato il comitato per la pace - studenti, bambini, adulti, eravamo tutti insieme perché crediamo che il genocidio vada fermato, che lo stato di Israele vada sanzionato e bloccato, eravamo assieme a sostegno della popolazione palestinese sotto le bombe che muore di fame e di sete, e nonostante questo viene ancora ammazzata".

Domani, alle 20:30, un'altra iniziativa sulla pace si terrà nel salone della parrocchia Santa Maria della Consolazione.
  • Pace
  • Studenti
  • Sciopero
