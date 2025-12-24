Scout del Masci: la luce di Betlemme speranza di pace

Anche quest'anno il Masci - movimento adulti scout cattolici italiani (comunità Altamura 1) ha organizzato le proprie iniziative all'insegna della pace.A partire dal 13 dicembre ha distribuito la luce di Betlemme: le lampade sono state portate in parrocchie, scuole, case di cura e nel carcere. La Luce di Betlemme (o della pace) è un'iniziativa internazionale. Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall'olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. Nel mese di dicembre da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse nei vari Paesi come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.In questo mese, inoltre, il Masci ha lanciato il concorso nelle scuole primarie (classi terze, quarte e quinte). Il tema di questa edizione è "Lettera ad un bambino che vive in un paese in guerra". Gli alunni dovranno scrivere una lettera esternando sentimenti e sensazioni, tenendo sempre accesa la fiamma della speranza affinché le guerre possano cessare e i bambini dei popoli martoriati avere finalmente pace. Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 12 gennaio prossimo.