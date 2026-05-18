Il 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura ha aderito al Piano Estate 2025-2026
Il 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura ha aderito al Piano Estate 2025-2026
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Il 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura ha aderito al Piano Estate 2025-2026

Ne parliamo con la Dirigente Scolastica Emmanuella Lorusso

Altamura - lunedì 18 maggio 2026 12.40
Il 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura ha aderito al Piano Estate 2025-2026 promuovendo moduli laboratoriali dedicati all'espressione teatrale, alla creatività e alla crescita relazionale degli alunni.
L'iniziativa è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), nell'ambito del Programma Nazionale "Scuola e Competenze" 2021-2027, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa, alla promozione dell'inclusione scolastica e allo sviluppo delle competenze personali, sociali e relazionali degli studenti.
Ne parliamo con la Dirigente Scolastica Emmanuella Lorusso per comprendere finalità, obiettivi e risultati del progetto.
  • Secondo Circolo Didattico Garibaldi
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