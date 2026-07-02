Social Video 10 minuti English fun lab: sulle tracce di Sherlock Holmes!

Nell'ambito del Piano estate del 2° circolo didattico "Garibaldi" si è svolto il progetto "English fun lab", una modalità che abbina la didattica e l'apprendimento dell'inglese con il gioco. Le classi 5^E e 5^F della scuola primaria hanno vissuto un'avventura straordinaria.Nel video i dettagli di questa esperienza.