Nel Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” è attiva una sezione a metodo Montessori.

Educazione incentrata sul bambino.

Altamura - giovedì 29 gennaio 2026 12.28 Comunicato Stampa
È attiva nella scuola dell'infanzia del 2° Circolo Didattico Garibaldi una sezione a metodo Montessori, rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni.
Il progetto educativo, inserito all'interno della scuola statale, è autorizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e realizzato in convenzione con l'Opera Nazionale Montessori.

Il percorso è condotto da docenti formati e qualificati, che operano in un ambiente educativo curato, ordinato e pensato a misura di bambino, secondo i principi della pedagogia montessoriana.
L'organizzazione degli spazi, l'uso dei materiali specifici e l'attenzione ai tempi individuali favoriscono autonomia, concentrazione e benessere.

Le famiglie interessate possono ricevere informazioni e approfondire la conoscenza del metodo Montessori rivolgendosi alla segreteria dell'istituto scolastico.
