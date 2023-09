Circolo IV Novembre, si riparte senza doppi turni

Niente doppi turni al primo circolo didattico IV Novembre che è ubicato nell'Istituto "Viti Maino" dopo la chiusura per vulnerabilità sismica dell'edificio principale in viale Martiri (dal 14 dicembre 2022). Però mancano ancora delle aule per il fabbisogno di tutta la comunità scolastica.Altamuralife ha seguito la vicenda della IV Novembre in tutte le varie tappe. Nello scorso anno scolastico, da gennaio a marzo metà degli alunni di scuola primaria hanno frequentato la scuola di pomeriggio-sera. Grazie alla realizzazione di 14 aule da parte del gruppo Aziende altamurane "Insieme per i bambini" e alla sinergia tra Comune e Città metropolitana, l'emergenza è rientrata anche se non è ancora conclusa.Nel frattempo non sono più utilizzabili le aule della "Pacelli" che servono agli alunni del plesso "Ottavio Serena", facente parte dello stesso istituto di scuola media, per lavori in corso. E quindi mancano all'appello almeno sei aule per la IV Novembre. In attesa della soluzione definitiva, il Comune assicura la frequenza quotidiana a tutti i bambini grazie alla disponibilità del secondo circolo didattico "Garibaldi" che ha messo a disposizione le aule per sei classi del primo circolo. E ora si spera di poter arrivare in tempi brevi alla soluzione definitiva che per le famiglie è l'istituto "Viti Maino".Gli aggiornamenti sulla situazione sono stati resi noti dal Comune in un comunicato stampa in cui si legge: "L'Amministrazione comunale, in continuo dialogo e confronto con la Città metropolitana di Bari, è costantemente impegnata nel trovare la soluzione definitiva al problema della carenza di aule del primo circolo didattico "IV Novembre", Nel contempo l'Amministrazione comunale, in sinergia con le scuole, ha ottenuto il risultato di garantire la frequenza in orario antimeridiano per tutti, sin dal primo giorno delle attività. Il Sindaco Vitantonio Petronella e l'Assessore all'Istruzione, Lucia Diele, comunicano che il secondo circolo didattico "Garibaldi" ha dato la disponibilità a ospitare sei classi della "IV Novembre" nel plesso "Garibaldi"."La decisione - prosegue la nota - è stata approvata favorevolmente e all'unanimità dal Consiglio di circolo "Garibaldi", convocato con procedura d'urgenza, in data 06.09.2023, dando un segno di sensibilità e vicinanza verso la comunità del "IV Novembre" che sta ancora affrontando questa situazione emergenziale. Quindi, dal 13 settembre, per sei classi è possibile la frequenza scolastica nel plesso "Garibaldi" di mattina. Per il raggiungimento di questo primo obiettivo, si ringraziano le dirigenti Paola Flora ("Garibaldi") e Giuseppa Crapuzzi ("IV Novembre") per la collaborazione e i Consigli di circolo per la comprensione dimostrata. Inoltre l'Amministrazione mette a disposizione la sala "Tommaso Fiore" del GAL Terre di Murgia, in piazza Resistenza 5, per le attività collegiali d'Istituto delle suddette scuole. L'Amministrazione comunale continua a seguire il problema con grande attenzione, per giungere alla soluzione definitiva nei tempi più brevi possibili e aggiornerà tempestivamente sui prossimi passi", conclude il comunicato.