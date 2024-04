"La ricerca sui pedali", sensibilizzazione sulla fibrosi cistica

Giovedì 25 aprile in Puglia, per la terza edizione, è iniziata, l'evento di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa, senza ancora una cura risolutiva. Si concluderà lunedì 29 aprile.Iniziativa nata da un'idea didelegato della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica di Brindisi Torre, padre di una ragazza con la fibrosi cistica, che ha fatto della passione per la bicicletta un volano per raccogliere fondi per la ricerca. La fibrosi cistica altera le secrezioni di molti organi contribuendo al loro deterioramento. A subire il maggiore danno sono i bronchi e i polmoni: al loro interno mucose dense tendono a ristagnare, generando infezione e infiammazione che nel tempo possono causare un'insufficienza respiratoria.Sta pedalando anche un testimonial d'eccezione,, che solo due settimane fa ha vinto 3 medaglie d'oro al Grand Prix Internazionale di Atletica Paralimpica di Jesolo 2024 e 3 titoli di campione del mondo militare: "Il dono è un valore inestimabile, lo scopo ultimo della mia vita: cosa c'è di più grande del donarsi gratuitamente agli altri senza chiedere nulla in cambio? – dichiara– Partecipando a questa iniziativa, posso donare il mio tempo a una causa importante e soprattutto contribuire alla raccolta fondi a favore della ricerca. Da malato, affetto da una grave patologia cronica, degenerativa e irreversibile, sono consapevole della centralità della ricerca e di quanto sia fondamentale sostenerla e finanziarla. E sono felice di farlo attraverso un veicolo di aggregazione, inclusione e solidarietà come lo sport, che mi ha salvato la vita, rendendomi forte e resiliente, insegnandomi che uniti si vince sempre e che le medaglie acquistano più valore se condivise per un obiettivo comune".Oggi, per il terzo giorno dell'iniziativa, partenza da Massafra con tappe ae arrivo adIl programma di oggi. La tappa di Altamura, per i dettagli organizzativi, è stata curata dalla delegazione Ffc di Altamura, coordinata da Giuseppe Tota.Ore 8:00: Partenza da Massafra, passaggio a CastellanetaOre 12:00: Arrivo a Gravina, arrivo all'ex mattatoio via San Sebastiano, per incontro con la consulta comunale per la disabilità.Ore 15:00: Altamura, via Bari, piazza Unità D'Italia: accoglienza e poi incontro al Comune.