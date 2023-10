Associazione panificatori, consegnati buoni omaggio alla Caritas

Per la giornata mondiale del pane, l'associazione culturale APA (Associazione Panificatori di Altamura) ha organizzato un'attività benefica e di utilità sociale. Ha consegnato alla Caritas diocesana 600 buoni omaggio del valore di 5 euro, da destinare alle famiglie in difficoltà di Altamura e Gravina.L'associazione conta 18 panificatori distribuiti tra Altamura e Gravina e ha, tra i suoi tan obiettivi, anche quello di promuovere azioni che siano di natura solidale e sociale. Proprio per questo, è stata scelta la concomitanza con la Settimana internazionale dell'alimentazione della FAO delle Nazioni unite e con la giornata mondiale del pane (elemento di tradizione e cultura e alimento base) che nel corso degli anni è diventata sempre più testimonial della lotta contro la mancanza di cibo nelle aree depresse e povere del continente."Noi come APA- si legge in un comunicato - vogliamo fare la nostra parte promuovendo l'iniziativa benefica grazie all'aiuto della Caritas Diocesana. L'Associazione, in linea con i suoi obiettivi e principi, non ha nessuna intenzione di contrastare le iniziative del Consorzio Pane DOP, ma di rafforzare gli intenti in comune con esso".