Altamura esulta per la promozione. E la festa non è finita

la prima promozione della US Altamura avvenne quando si giocava al campo Cagnazzi, nella stagione 1988/1989, con la gestione di Franco Tafuni e con l'allenatore Franco Dibenedetto in panchina, si passò dall'allora Interregionale (non c'era ancora la serie D) alla serie C2 dove rimase poi quattro stagioni;

la seconda promozione, con la gestione di Michele Maggi e con Ezio Capuano in panchina, nella stagione 1995-1996 ma la US rimase solo un anno, soccombendo ai play-out contro il Marsala.

6 foto Team Altamura: festa per la promozione in Lega Pro

Grande entusiasmo per la promozione in Lega Pro - Serie C del Team Altamura. Salto di categoria sancito con due giornate di anticipo. Quella di ieri contro il Gallipoli (2-1) è stata la 21esima vittoria in un'esaltante stagione in cui la formazione guidata da Domenico Giacomarro è rimasta in testa sin dall'inizio riuscendo a fronteggiare avversarie agguerrite (Martina e Nardò su tutte).LeoniCampioni è la "copertina" che la società ha dedicato a Giacomarro e a tutta la squadra. La società, composta da 14 soci, ha creduto fortemente nel raggiungimento di questo risultato: la nuova dirigenza - che si è insediata meno di due anni fa - aveva fatto un programma triennale per raggiungere la Lega Pro, è riuscita ad anticipare il traguardo.Per il calcio altamurano è la terza volta nel calcio professionistico: le prime due volte in C2, ora in Lega Pro. Ricordiamo i precedenti, pure esaltanti:Sono passati, quindi, 27 anni dall'ultima partita giocata in serie C2. Nel frattempo, da diversi anni, la divisione della serie C in due campionati (C1 e C2) è sparita, sostituita dalla Lega Pro con un'unica serie C (divisa in tre gironi).Ieri lunga festa: caroselli di auto, corteo dallo stadio a Porta Bari e poi risalendo il corso sino a porta Matera; raduno in piazza Zanardelli dove in serata i tifosi hanno salutato anche i dirigenti e i giocatori. Una grande festa biancorossa che certamente non è finita. Perché l'ultima partita di campionato si gioca in casa, al D'Angelo, contro il Matera, il 5 maggio. Quasi certamente sarà interdetta la partecipazione alla tifoseria materana, per gli incidenti dello scorso anno; infatti all'andata a Matera ai tifosi altamurani era vietata la trasferta. In questo modo anche la tribuna scoperta (ieri quasi vuota a fronte dell'altra tribuna stracolma e di molti rimasti fuori) potrà essere assegnata agli altamurani. E potrà essere uno stadio tutto biancorosso. E poi certamente si prepara un'altra entusiastica e massiccia festa per portare in trionfo la squadra.