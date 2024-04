Festa biancorossa: record di richieste di biglietti

Record di richieste di biglietti per partecipare alla tanto attesa festa biancorossa del Team Altamura. E' solo un fatto aritmetico: domenica, nella partita casalinga contro il Gallipoli, può arrivare la certezza della promozione in Lega Pro serie C. La squadra di Giacomarro ha fatto un campionato intensissimo, sempre in testa e ha sette punti di vantaggio sul Martina.Sono talmente tanti i tifosi che vogliono partecipare alla partita di domenica che è stato richiesto e ipotizzato anche l'utilizzo della gradinata scoperta. Ma per ragioni di sicurezza, la risposta è negativa, almeno per ora.Team Altamura ha comunicato: "Considerata la grande richiesta di tagliandi, la società Team Altamura ha cercato di dedicare la gradinata scoperta ai cittadini altamurani per poter permettere a più persone possibile di assistere a questa importantissima partita. Comunichiamo con rammarico che la gradinata scoperta sarà dedicata esclusivamente ai sostenitori della squadra ospite".Peccato, rischia di restare vuota, oppure occupata da poche decine di persone. Quando ci sono centinaia di sostenitori, anche famiglie o persone che finora non hanno seguito l'Altamura, che non vogliono mancare a una gara che si preannuncia "storica" dal punto di vista calcistico e sportivo per i colori della città.