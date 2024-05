Bambini con disabilità: prorogati accordi per assistenza specialistica e trasporto

Comunicato della Regione PugliaLa giunta regionale della Puglia ha prorogato di un anno la durata delle convenzioni di avvalimento sottoscritte tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi, per la realizzazione di interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado e per gli altri interventi a favore di alunni audiolesi e videolesi per l'anno a copertura dell'anno scolastico 2024/2025.La delibera ha confermato il criterio di riparto dei fondi a valere sul bilancio autonomo regionale, da assegnare alla Città Metropolitana di Bari e alle Province pugliesi, relativo l'anno scolastico 2023/2024. A fronte del dato in crescita di utenti e costi, sono state integrate le risorse già stanziate con ulteriori 4.190.217 euro che finanzieranno i suddetti interventi e consentiranno il mantenimento, anche per l'anno scolastico 2024/2025, dello stesso livello di servizi erogati nell'annualità precedente.Le somme attualmente stanziate e destinate al finanziamento degli interventi ammontano a complessivi 19.943.909 euro. L'obiettivo è avviare anche per l'anno 2024/2025, tutte le attività propedeutiche al regolare e tempestivo avvio, nelle scuole secondarie di secondo grado, dei servizi strumentali all'integrazione scolastica rivolti ad alunni con disabilità su ogni ordine e grado.