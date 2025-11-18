scuola
Contributi per l'assistenza scolastica

Una misura a favore di alunni con disabilità che non usufruiscono dello scuolabus

Altamura - martedì 18 novembre 2025
Una nuova misura scolastica è stata varata dal Comune per l'assistenza agli alunni con disabilità. Con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 25/05/2025 è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione di contributi per assistenza scolastica per gli alunni frequentanti le scuole del Comune di Altamura". Esso stabilisce i criteri per l'assegnazione di un contributo finalizzato a sostenere le spese per gli spostamenti organizzati in maniera autonoma per le scuole e dalle scuole, a favore delle famiglie di alunni/studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (statali e paritarie) di Altamura che non hanno usufruito del servizio di trasporto (scuolabus).

Il Comune ha pubblicato un avviso che riguarda i contributi relativi agli anni scolastici 2022/2023 e/o 2023/2024. Il contributo può essere richiesto dai genitori esercenti la potestà genitoriale, gli amministratori di sostegno o tutori di alunni/studenti con disabilità certificata, frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado (statali o paritarie). Riepilogando, per questo avviso, i contributi spettano ad alunni e studenti con disabilità frequentanti negli anni scolastici 2022/2023 e/o 2023/2024 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (statali o paritarie) di Altamura.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 24 novembre 2025 – ore 12:00. L'avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul portale del Comune.
