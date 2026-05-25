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Bandi e concorsi

Buoni servizio per anziani e persone con disabilità

L'avviso della Regione Puglia

Puglia - lunedì 25 maggio 2026 09.00
La Regione ha pubblicato il nuovo avviso per la domanda di "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" relativo alla 4^ annualità operativa 2026/2027 del ciclo di programmazione 2021-2027. Con una dotazione finanziaria di 35 Milioni di Euro, l'Avviso garantisce la copertura, per il periodo 1 luglio 2026 – 30 giugno 2027, delle prestazioni presso le strutture accreditate sul Catalogo telematico dell'Offerta, senza interruzioni con la precedente annualità che si conclude il 30 giugno 2025.

Il Buono servizio dà accesso, a un costo significativamente contenuto, a una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell'offerta, approvato con Determinazione dirigenziale n. 146/443 del 6.05.2026:

Strutture a ciclo diurno
- Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60), ora art. 3 del R.R. 5/2019
- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter), or art. 3 del R.R. 4/2019
- Centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005
- Centro diurno per persone anziane (art. 68)
- Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)
- Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106)

Servizi domiciliari
- Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87)
- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello

Il buono servizio copre la frequenza (per la sola quota sociale) sino ad un massimo di 12 mensilità, dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2027 con una percentuale della retta di frequenza dei servizi sopra indicati, da un minimo del 20%, sino ad un massimo del 100% in base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi), al netto di una franchigia fissa di soli 50 euro mensili, a carico dei nuclei familiari.
E' possibile presentare domanda dalle ore 12:00 di venerdì 15 maggio 2026 fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2026.

La domande possono essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata, all'indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it
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