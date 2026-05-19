Incidente a Matera, tra i feriti persone di Altamura e Gravina

Sulla strada provinciale 3 a Matera, al km 3, in un incidente stradale sono state coinvolte tre autovetture. Il sinistro ha interessato complessivamente sette persone, di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti ad Altamura, Gravina e Marconia di Pisticci.A seguito dell'impatto, tre persone hanno riportato ferite che hanno reso necessario il soccorso sanitario. Tra i feriti, uno è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Madonna delle Grazie tramite elisoccorso.Per permettere l'atterraggio del velivolo e le operazioni di soccorso in totale sicurezza, il tratto di strada interessato è stato inizialmente chiuso al traffico. Successivamente, la viabilità è stata ripristinata a senso unico alternato per consentire il completamento dei rilievi e la rimozione dei veicoli.Sul luogo dell'incidente hanno operato i Vigili del Fuoco, due ambulanze del servizio 118 e i Carabinieri, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e agli accertamenti di rito sulla dinamica del sinistro.