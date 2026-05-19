Incidente a Matera
Incidente a Matera
Cronaca

Incidente a Matera, tra i feriti persone di Altamura e Gravina

In tutto sette le persone coinvolte

Altamura - martedì 19 maggio 2026 22.12
Sulla strada provinciale 3 a Matera, al km 3, in un incidente stradale sono state coinvolte tre autovetture. Il sinistro ha interessato complessivamente sette persone, di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti ad Altamura, Gravina e Marconia di Pisticci.

A seguito dell'impatto, tre persone hanno riportato ferite che hanno reso necessario il soccorso sanitario. Tra i feriti, uno è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Madonna delle Grazie tramite elisoccorso.

Per permettere l'atterraggio del velivolo e le operazioni di soccorso in totale sicurezza, il tratto di strada interessato è stato inizialmente chiuso al traffico. Successivamente, la viabilità è stata ripristinata a senso unico alternato per consentire il completamento dei rilievi e la rimozione dei veicoli.

Sul luogo dell'incidente hanno operato i Vigili del Fuoco, due ambulanze del servizio 118 e i Carabinieri, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e agli accertamenti di rito sulla dinamica del sinistro.
Incidente stradale
  • Incidente stradale
Altri contenuti a tema
Incidente su provinciale Altamura Ruvo, morto un uomo Incidente su provinciale Altamura Ruvo, morto un uomo Auto fuori strada e poi ribaltata
Riaperto il caso giudiziario sull'incidente in cui morì Michele Rifino Riaperto il caso giudiziario sull'incidente in cui morì Michele Rifino Annuncio della famiglia che spera: "Vogliamo la verità"
Incidente in cui morì Nicolò Loporcaro, processo per omicidio stradale Incidente in cui morì Nicolò Loporcaro, processo per omicidio stradale Il processo alle fasi iniziali
Incidente mortale: c'è ancora apprensione per due feriti Incidente mortale: c'è ancora apprensione per due feriti Oggi lutto cittadino per i funerali di Antonio e Cecilia Bigi
Incidente sulla provinciale Altamura - Laterza, morti fratello e sorella Incidente sulla provinciale Altamura - Laterza, morti fratello e sorella Altri tre ragazzi sono feriti
Incidenti stradali: la situazione in Puglia Territorio Incidenti stradali: la situazione in Puglia I dati dell’Istat: sono in aumento
Incidente in campagna, morto un uomo ad Altamura Incidente in campagna, morto un uomo ad Altamura La vittima è stata travolta dal mezzo agricolo
Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti Scontro fra trattore e furgone in direzione Matera
Vertenza Natuzzi, firmato accordo su cassa integrazione
19 maggio 2026 Vertenza Natuzzi, firmato accordo su cassa integrazione
Le città di Federico II a tavola, presentata la nuova iniziativa
19 maggio 2026 Le città di Federico II a tavola, presentata la nuova iniziativa
Il 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura ha aderito al Piano Estate 2025-2026
18 maggio 2026 Il 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura ha aderito al Piano Estate 2025-2026
“Grande” rivelazione della stagione biancorossa
18 maggio 2026 “Grande” rivelazione della stagione biancorossa
Volley maschile: promozione in serie B
18 maggio 2026 Volley maschile: promozione in serie B
Soccer Altamura lotta ma è il Bitonto a passare in semifinale
17 maggio 2026 Soccer Altamura lotta ma è il Bitonto a passare in semifinale
Sanità: aumento addizionali Irpef per redditi superiori a 15mila euro
16 maggio 2026 Sanità: aumento addizionali Irpef per redditi superiori a 15mila euro
"Bloccate assunzioni alla Regione Puglia "
16 maggio 2026 "Bloccate assunzioni alla Regione Puglia"
Deficit sanitario in Puglia, Decaro presenta il piano della Regione
15 maggio 2026 Deficit sanitario in Puglia, Decaro presenta il piano della Regione
La Ex Ferrosud diventa tedesca, acquisita da Siemens
15 maggio 2026 La Ex Ferrosud diventa tedesca, acquisita da Siemens
Soccer Altamura: oggi gara 2 dei play-off contro il Bitonto
15 maggio 2026 Soccer Altamura: oggi gara 2 dei play-off contro il Bitonto
Per sciopero, lunedì possibili disagi in trasporti
14 maggio 2026 Per sciopero, lunedì possibili disagi in trasporti
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.