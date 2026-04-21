Incidente su provinciale Altamura Ruvo, morto un uomo

Un altamurano di 62 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 151 Altamura Ruvo. Secondo la prima ricostruzione, l'auto è uscita di strada, ha sradicato un albero e si è ribaltata.L'impatto è stato fatale per il conducente che è morto sul colpo. Viaggiava da solo.Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco ma i soccorsi sono stati vani. Per gli accertamenti sulla dinamica, procede la Polizia locale. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli o persone.