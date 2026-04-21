Incidente mortale - foto Vigili del fuoco
Incidente mortale - foto Vigili del fuoco
Cronaca

Incidente su provinciale Altamura Ruvo, morto un uomo

Auto fuori strada e poi ribaltata

Altamura - martedì 21 aprile 2026 13.20
Un altamurano di 62 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 151 Altamura Ruvo. Secondo la prima ricostruzione, l'auto è uscita di strada, ha sradicato un albero e si è ribaltata.

L'impatto è stato fatale per il conducente che è morto sul colpo. Viaggiava da solo.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco ma i soccorsi sono stati vani. Per gli accertamenti sulla dinamica, procede la Polizia locale. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli o persone.
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