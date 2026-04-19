Foto Team Altamura
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Calcio

Team Altamura, pari nel derby con il Cerignola

Rosafio sigla l’1-1 a inizio ripresa che tiene vive le speranze playoff.

Altamura - domenica 19 aprile 2026 22.49
37ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
A. Cerignola- Team Altamura 1-1
35' Vitale (C), 47' Rosafio (A);

Nel match valevole per la 37ª e penultima giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C si affrontano Team Altamura e Audace Cerignola allo stadio "Monterisi" di Cerignola. Biancorossi certi della salvezza aritmetica sono a caccia di un posto dei playoff, che i padroni di casa invece hanno già aritmeticamente raggiunto. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 1-1: Rosafio risponde al vantaggio iniziale di Vitale.

Mister Devis Mangia schiera il seguente undici e scende in campo così: Alastra; Fantoni, Poli, Esposito; Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Nicolao; Grande; Rosafio, Curcio.
A disposizione: Viola, Crimi, Suazo, Simone, Florio, Falasca, Millico, Doumbia, Minervini, Peschetola, Dimola.

Prima frazione di gioco l'Audace Cerignola si fa preferire per iniziativa e presenza offensiva, collezionando più occasioni e calci d'angolo e si porta avanti al minuto 35 con Paolucci premia la corsa di Russo che entra in area e serve il pallone a Vitale che deve solo spingerlo in rete.

Nella seconda frazione di gioco il Team Altamura rimette i conti in parità: al 47' Nicolao pesca in area Rosafio che sigla l'1-1. Il match proseguirà in maniera equilibrata in mezzo al campo e al termine dei 5 minuti di recupero il risultato sarà di 1-1.

Team Altamura momentaneamente all'11º posto in classifica con 45 punti. Appuntamento adesso per il 26 Aprile 2026, alle ore 18:00 per Team Altamura-Casarano, valevole per la 38ª e ultima giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C.

Le pagelle: Alastra 6; Fantoni 5.5 (79' Crimi SV), Poli 6, Esposito 6; Mogentale 5.5 (46' Simone 6), Dipinto 6, Nazzaro 6 (90' Doumbia SV), Nicolao 6.5 (69' Falasca 6); Grande 6; Rosafio 7 (90' Peschetola SV), Curcio 6.5. Arbitro: Romantino 6.
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