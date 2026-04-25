Team Altamura in corsa per il sogno playoff

Team Altamura - Casarano38ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CDomenica 26 Aprile 2026, ore 18:00Altamura, Stadio "Tonino D'Angelo"Nel pomeriggio della domenica del 26 Aprile si gioca quella che è l'ultima gara della regular season del Girone C del campionato di Serie C Sky Wifi per il Team Altamura di Mister Mangia che, dopo aver archiviato la salvezza raggiunta aritmeticamente, occupa l'11esima posizione a 45 punti e insegue un posto per i playoff. I biancorossi ospitano il Casarano, già certo di un posto nei playoff. All'andata il match terminò 1-0, la decise Maiello.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "È stata una stagione molto positiva, soprattutto considerando da dove siamo partiti e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Oltre ai risultati numerici, ci sono tanti altri aspetti importanti che certificano il lavoro fatto: la crescita della squadra, l'evoluzione dal punto di vista tecnico-tattico e la capacità di migliorarsi nel tempo. Anche a livello umano è stata un'esperienza ricca, con tante situazioni che hanno contribuito alla crescita del gruppo. Arrivare all'ultima giornata con la possibilità di determinare il nostro percorso è qualcosa di inimmaginabile all'inizio e dimostra il valore di quanto fatto.""Affrontiamo una squadra forte, di qualità, ben allenata e con un'idea di gioco chiara e propositiva. Hanno fatto un grande campionato e meritano rispetto, quindi sarà una partita complicata. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi: tutto dipenderà dalla nostra prestazione e da come sapremo mettere in campo le nostre qualità. Non serve fare calcoli sugli altri risultati, perché porterebbe solo via energie: dobbiamo concentrare tutto su quello che possiamo determinare sul campo. La squadra si è allenata sempre con intensità e sono convinto che darà tutto fino all'ultimo minuto, anche per regalare una soddisfazione ai tifosi." ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha dedicato parole di ringraziamento a tutta la squadra: "Il merito di questa stagione va condiviso con tutto lo staff: dai collaboratori tecnici ai preparatori, dal preparatore dei portieri allo staff medico e sanitario, fino ai magazzinieri e a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Ognuno ha dato un contributo fondamentale, con professionalità e disponibilità. Voglio ringraziare anche la dirigenza e tutte le figure della società che mi hanno supportato durante l'anno, oltre all'ufficio stampa e a chi lavora ogni giorno per la squadra. È stato un lavoro di gruppo, e senza tutti loro non sarebbe stato possibile raggiungere questi risultati." Appuntamento, dunque, per domenica 26 aprile 2026, alle ore 18:00 per l'ultima gara della stagione di Serie C del Team Altamura, visibile su Sky e NOW.