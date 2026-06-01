Dream Basket Altamura, promozione in DR2 da imbattuta

I biancorossi vincono gara 2 play-off contro Masseria Semeraro Mottola per 72-50 e chiudono una stagione perfetta: 22 vittorie su 22 e salto di categoria in DR2La nuova A.S.D. Dream Basket Altamura al primo anno dalla nascita domina il proprio campionato di DR3. In un palazzetto caldo e gremito in ogni posto gli atleti altamurani superano la Masseria Semeraro Mottola con il punteggio di 72-50 in Gara 2 della finale playoff Puglia, conquistando la promozione in DR2 e chiudendo la stagione da imbattuti, con 22 successi consecutivi. Unica squadra in tutti i campionati regionali a terminare la stagione, senza sconfitte. Un traguardo straordinario per il gruppo guidato dall'esperto coach Giovanni Laterza, alla sua quinta promozione da allenatore.Esperienza unica, non mi era mai capitato di vincere un campionato non perdendo neanche una partita, sono stati bravi tutti i ragazzi, anche chi non ha giocato ha sempre incitato i propri compagni, che sono stati concentrati e determinati durante tutte le partite, soprattutto in gara 1 e gara 2 dei play-off.Ho consigliato la nascita di una nuova Associazione Sportiva avendo visto nella persona del nostro amatissimo presidente Delena Antonio la voglia e grande entusiasmo di tornare nell'ambiente cestistico. Il presidente Delena, ex giocatore di pallacanestro, insieme a Tricarico Francesco (Vice Presidente) Casiello Domenico (Segretario) e Fiore Gianfranco (dirigente) anch'essi ex cestisti, ha dato vita alla Dream Basket Altamura. Contemporaneamente tutti gli atleti come De Bartolo Vincenzo, che l'anno precedente aveva vinto il campionato di serie C con il Castellaneta, il rientrante Fui Andrea insieme agli altri atleti hanno dato la loro disponibilità a partecipare al nuovo progetto.Io ringrazio tutti, iniziando dalla società per l'impegno profuso durante l'anno sportivo concluso. Elenco uno alla volta i miei giocatori perchè vanno menzionati con un aggettivo, nizio da De Bartolo Vincenzo il nostro capitano e faro, Omissis dominatore di area, Fui Andrea cecchino, Castellano Salvatore guerriero, Ciaccia Michele jolly, Rosano Tommaso furetto, Cacciapaglia Pietro burbero, Chironna Fabio riflessivo, Ventricelli Nicolo sgusciante, Lopedota Domenico vittimista, Montuori Alessio estroso, Facendola Gianfranco volenteroso, Rinaldi Domenico silenzioso.In DR2, penso con lo stesso gruppo con qualche eventuale innesto.