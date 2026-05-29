Parco Alta Murgia prepara campagna antincendio

Parte la campagna AIB (antincendio boschivo) 2026 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Come ogni anno si riparte con le attività di protezione dagli incendi boschivi del territorio del Parco. Anche quest'anno ci sarà la collaborazione con aziende agricole e zootecniche, per la fornitura di acqua, e con le associazioni per creare una rete di avvistamento in modo da far agire tempestivamente il "pronto intervento".L'ente ha pubblicato due avvisi. Uno è rivolto alle associazioni di volontariato nelle attività di prevenzione incendi, con l'obiettivo di intensificare il monitoraggio del territorio durante il periodo a rischio roghi estivi. Le associazioni che aderiranno saranno chiamate a garantire il pattugliamento del Parco e l'eventuale accompagnamento delle squadre di spegnimento in caso di incendi, a supporto di Vigili del Fuoco e operatori Arif Puglia. La convenzione prevede il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.L'altro avviso riguarda il coinvolgimento degli operatori agro-zootecnici nell'attività di prevenzione incendi. Gli operatori aderenti all'avviso saranno chiamati a fornire risorse idriche a supporto dei piccoli mezzi di antincendio boschivo, garantendo l'attività di avvistamento e l'immediata segnalazione di eventuali incendi. Faranno da supporto a Vigili del Fuoco e operatori Arif Puglia, coordinati dalla Soup (sala operativa) regionale.