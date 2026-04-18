Incendio
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Cronaca

Spento incendio in azienda alimentare, accertamenti in corso

Nessun ferito o intossicato. Solidarietà dagli imprenditori altamurani

Altamura - sabato 18 aprile 2026 11.43
Sono proseguite anche nella notte le attività di spegnimento dell'incendio che ieri si è sviluppato in un'azienda alimentare nella zona artigianale "Grotta formica", in via Martin Luther King. Sul posto sono ancora presenti i vigili del fuoco per le ultime attività e sono in corso accertamenti sulla natura dell'accaduto.

L'incidentio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono state impegnate tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da due autobotti – tra cui la kilolitrica, la più grande in dotazione al Comando di Bari – e dal carro Ara. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse: l'accesso al piano interrato è stato possibile esclusivamente tramite una rampa e alcune bocche di lupo. Le altissime temperature e il fumo, che non riusciva a defluire adeguatamente hanno reso difficoltoso l'intervento.

La buona notizia è che nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Per l'azienda sono ore di attesa, per capire quando avverrà la ripartenza dopo questo spiacevolissimo incidente. Gli imprenditori dell'Ami (associazione murgiana imprenditori) si sono già messi a disposizione per qualsiasi supporto operativo, istituzionale o di coordinamento che possa esservi utile in questa fase.
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