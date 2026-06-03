Giornate ecologiche per la raccolta dei piccoli rifiuti elettronici

oggi 3 giugno, zona Trentacapilli - Lama di Cervo (nei pressi della Chiesa Ss. Redentore) dalle 09:00 alle 12:30;

1 Luglio, presso Parco San Giuliano dalle 09:00 alle 12:30;

2 Settembre in Piazza della Resistenza (Porta Matera) dalle 09:00 alle 12:30;

30 Settembre in Via La Carrera (area parcheggio) dalle 09:00 alle 12:30.

Sono state organizzate 4 giornate ecologiche dedicate alla raccolta di piccoli Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). L'iniziativa è finalizzata a incentivare la raccolta differenziata e a favorire il corretto conferimento di tali rifiuti, contribuendo al miglioramento della tutela ambientale e del decoro urbano.La Teknoservice sarà presente quattro giorni, in altrettanti quartieri, secondo questo calendario di giornate:Sarà possibile conferire cavetti, caricabatterie, cellulari, cuffiette e piccoli elettrodomestici. Occorre presentarsi, muniti di tessera sanitaria.