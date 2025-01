Raccolta differenziata: la situazione aggiornata in Puglia

Presentato a Bari a Villa Romanazzi Carducci il dossier della XVI edizione di 'Comuni Ricicloni', che premia i Comuni con i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani con l'obiettivo di implementare quantitativamente e qualitativamente la raccolta differenziata. Il documento è stato presentato durante la quarta edizione di Ecoforum "Economia circolare 2030 – Priorità, cantieri e strumenti per raggiungere gli obiettivi europei", organizzato da Legambiente con il patrocinio dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e in collaborazione con Conai."Le performances registrate dai Comuni appaiono in miglioramento: il dato regionale (60,57% nel 2023) risente del contributo fornito dai grandi centri abitati, in ragione delle considerevoli quantità di rifiuti annualmente prodotte da tali bacini di abitanti" è l'analisi dell'assessora regionale all'Ambiente Serena Triggiani. "La Regione Puglia è attiva nel supporto ai Comuni per la realizzazione di Centri Comunali di Raccolta. In particolare, nell'ambito della programmazione FESR 2021-2027 è stato adottato l'Avviso per il finanziamento di interventi progettuali finalizzati all'adeguamento alle vigenti norme in materia di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con istanze acquisite da 54 Comuni pugliesi, di cui 31 ammesse a finanziamento. Inoltre si sta procedendo con la predisposizione di un nuovo avviso per la realizzazione di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'ambito dei finanziamenti PR Puglia 2021-27". "Inoltre, nell'ambito della programmazione FSC" prosegue l'assessora "sono stati previsti progetti di potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata destinati ai Comuni capoluogo di Provincia (Taranto, Foggia, Bari, Brindisi) che registrano difficoltà nel raggiungere livelli di raccolta differenziata in linea con gli obiettivi nazionali, tra i quali interventi c'è la fornitura di cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate ad accesso controllato, in grado di identificare il conferitore, dotate di sistemi per la verifica del grado di riempimento. Le forniture potranno essere completate con l'approvvigionamento di dotazioni hardware/software.