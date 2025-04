Soccer Altamura: batticuore per le finali di Coppa

Inizia l'avventura della Soccer Altamura nelle Final Eight di Coppa Italia di Serie B femminile. Per la squadra biancorossa è la prima volta e come ogni prima volta sarà un'esperienza indimenticabile e, allo stesso tempo, avvincente.La squadra guidata da mister Raffaele Colaianni arriva a questo appuntamento dopo aver chiuso la stagione regolare di campionato con una vittoria ed ha tutte le intenzioni di fare più strada possibile in questa competizione che è uno degli obiettivi dichiarati ad inizio stagione dalla dirigenza. Il tecnico barese, comunque, non si nasconde: "Arriviamo a questo appuntamento carichi. La squadra sta bene e abbiamo chiuso la regular season con una vittoria che sia il miglior modo per preparare questo appuntamento." Il sorteggio, per questo quarto di finale, ha decretato come avversaria della Soccer, la squadra sarda dello Jasnagora che condivide con quella altamurana sia la posizione di classifica in campionato, seconda, che il numero di punti, 39. "Affronteremo un'ottima squadra – ha concluso mister Colaianni – composta da elementi di tutto rispetto, ma noi proveremo a metterla in difficoltà."L'appuntamento, dunque, è fissato a stasera, alle ore 20,00. Al Palazzetto dello Sport di Fasano, andrà in scena l'ultimo quarto di finale tra Jasnagora e Soccer Altamura. Arbitreranno Letizia Fabiola Macca di Imola e Maurizio Cipolla di Cosenza con Edoardo Di Gregorio di Taranto al cronometro. La partita sarà trasmessa in diretta, così come tutto l'evento, sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5. La squadra vincente sabato in semifinale affronterà la vincente tra Team Scaletta e Atletico Chiaravalle mentre la finale è in programma domenica alle ore 17,00.