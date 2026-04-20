Soccer Altamura
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Calcio a 5

Soccer Altamura: vittoria facile in casa

6-1 contro il Montesilvano nell'ultima in casa della "regular season"

Altamura - lunedì 20 aprile 2026 17.41
Nell'ultima gara casalinga della regular season di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile, la Soccer Altamura supera con un netto 6-1 la Montesilvano Futsal Club, fanalino di coda del campionato e già matematicamente retrocesso. Una partita mai realmente in discussione, con le biancorosse sempre in controllo del gioco.

La Soccer parte subito aggressiva e dopo meno di due minuti passa in vantaggio: Kubaszek conclude dall'out di destra e trova la deviazione decisiva di una giocatrice ospite che spiazza il portiere per l'1-0. Il Montesilvano prova a reagire approfittando di un errore in costruzione e al 4′ Ortega sfiora il pareggio con un tiro dal limite che termina di poco a lato. La squadra ospite cresce tra il 12′ e il 16′, creando due buone occasioni con Spadano e Masciulli: in entrambi i casi è Polloni a rispondere presente. La Soccer Altamura però alza nuovamente i ritmi e al 15′ raddoppia con Matijević, servita in profondità da Vanessa: controllo, dribbling sul portiere e tocco morbido per il 2-0. Nel finale di tempo arriva anche il tris con Kubaszek che sul secondo palo sfrutta un corner di Szostak e firma la doppietta personale.

Nella ripresa la partita resta saldamente nelle mani dell'Altamura. Il Montesilvano Futsal Club prova subito a cambiare l'inerzia inserendo la quinta di movimento e cercando il power play fin dai primi minuti. Nonostante questo, dopo appena due minuti Pascual segna a porta vuota per il 4-0, indirizzando definitivamente il match. Con il risultato in cassaforte, Polloni lascia spazio a Nicoletta che risponde subito presente su D'Incecco. La squadra di casa però spreca diverse occasioni per allargare ulteriormente il punteggio, con almeno quattro nitide chance non concretizzate. Al 9′ Pezzolla colpisce il palo dopo una bella giocata spalle alla porta, mentre un minuto più tardi Szostak, sola in area, calcia incredibilmente fuori. Le abruzzesi, comunque, non demordono insistendo con la quinta di movimento e al 12′ riesce ad accorciare le distanze con un'autorete di Vanessa Pereira, su una situazione confusa in area. Poco dopo arriva il quinto gol altamurano, quando Pezzolla vince un contrasto e si invola verso la porta, depositando in rete il 5-1. Nel finale il Montesilvano prova a rendersi pericoloso con un tiro da fuori di Masaro respinto da Nicoletta e una deviazione su calcio d'angolo, ma senza cambiare l'inerzia del match. Al 18′ arriva il definitivo 6-1: contropiede perfetto Pezzolla-Kubaszek, con assist per Szostak che chiude i conti. Una gara sempre sotto controllo per la Soccer Altamura, che chiude l'ultima sfida interna della regular season con una vittoria larga, pur senza mantenere sempre ritmi elevati e con diverse occasioni non concretizzate.

Domenica prossima ultimo impegno della regular season in trasferta sul campo della Women Roma Calcio a 5.

Tabellino
Serie A Tesys – 21^ giornata
️Soccer AltamuraMontesilvano Futsal Club 6-1
Soccer Altamura: Polloni, Pascual, V. Pereira, Kubaszek, Matijević, Cataldo, Coletto, Szostak Pezzolla, Papangelo, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.
Montesilvano Futsal Club: Marcelli, Conicella, Donati, Paolini, D'Incecco, Prenna, Masaro, D'Addario, Spadano, Masciulli, Ortega, Mastricciani. Allenatore: Marco Zuccotti.
‍️Arbitri: Emilio Viviani (Nocera Inferiore) e Stefano Prisco (Lecce).
️Cronometrista: Andrea Avezzano (Foggia).
Marcatrici: 1'46" pt Kubaszek (SA), 14'45" pt Matijević (SA), 18'46" pt Kubaszek (SA); 2'25″st Pascual (SA), 11'54" st V. Pereira (M, aut.), 12'22" st Pezzolla (SA), 17'25" st Szostak (SA).
Ammonite: Prenna (M).
Falli: 1-5, 2-2.
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