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Calcio a 5

Soccer in Coppa: cerimonia istituzionale

In serie A femminile e C2 maschile

Altamura - martedì 17 marzo 2026 14.00
La città di Altamura si prepara a rendere omaggio ai risultati sportivi raggiunti nel futsal con una cerimonia istituzionale in programma giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura. L'iniziativa, alla presenza dell'Amministrazione Comunale, sarà dedicata alla celebrazione del prestigioso traguardo raggiunto dalla Soccer Altamura, protagonista nelle principali competizioni nazionali e regionali di calcio a 5.

Nel corso dell'incontro verranno evidenziati i risultati ottenuti dal club altamurano, impegnato in due appuntamenti di grande rilievo nel panorama del futsal. Il primo riguarda la Final Four della Coppa Italia di Serie C2 maschile, in programma il 21 e 22 marzo 2026, dove la formazione maschile della Soccer proverà a riportare ad Altamura un trofeo che manca dalla stagione 2015/2016, quando a conquistarlo fu l'Alta Futsal. Un obiettivo ambizioso che rappresenterebbe un nuovo capitolo nella storia del futsal cittadino, riportando nella città murgiana un titolo a distanza di diversi anni.

Grande orgoglio anche per la squadra femminile, che prenderà parte alla Final Eight della Coppa Italia di Serie A femminile, massima competizione del futsal italiano organizzata Divisione Calcio a 5, in programma dal 9 al 12 aprile 2026. Per Altamura si tratta di un traguardo storico, poiché rappresenta la prima volta che una squadra della città partecipa a una competizione nazionale di questo prestigio nel futsal femminile.
La cerimonia sarà quindi un momento di riconoscimento istituzionale e sportivo, volto a celebrare l'impegno, i risultati e la crescita del movimento del calcio a 5 altamurano, con l'auspicio che le due squadre possano regalare nuove soddisfazioni sportive alla città.
  • Soccer Altamura
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