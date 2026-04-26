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Calcio

Team Altamura, svanito il sogno playoff

Pesante sconfitta interna con il Casarano

Altamura - domenica 26 aprile 2026 20.29
38ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Team Altamura - Casarano 0-4
13' Grandolfo (C), 24' Versienti (C), 56' Lulic (C), 76' Chirico (rig. C)

Nel Sunday Afternoon allo stadio "D'Angelo" il Team Altamura ospita il Casarano nel match valevole per la 38ª e ultima giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Biancorossi certi della salvezza aritmetica rincorrono il sogno playoff, che gli ospiti invece hanno già aritmeticamente raggiunto. Al termine dei 90 minuti, il tabellino recita 0-4: biancorossi 12º e il conseguente pareggio dell'Atalanta U23 decreta che i nerazzurri, all'11º posto e per differenza reti, accedono alla fase playoff.

Mister Devis Mangia schiera il seguente undici e scende in campo così: Alastra; Zazza, Fantoni, Poli, Nicolao; Grande, Dipinto, Nazzaro; Rosafio, Simone, Curcio.
A disposizione: Viola, Doumbia, Crimi, Suazo, Florio, Esposito, Falasca, Mogentale, Millico, Albajrami, Peschetola, Dimola, Falco.

Prima frazione di gioco dove il Team Altamura produce e spreca a differenza del Casarano che concretizza le uniche due occasioni. Al 13' Chiricò serve Grandolfo in area e segna un rigore in movimento, mentre al 24' destro a giro di Versienti e 0-2 per i leccesi. Si va all'intervallo così.

Nella seconda frazione di gioco il Casarano chiude i giochi: al 56' mischia in area e Lulic butta la palla in fondo al sacco, mentre al 76' dopo fallo in area di Zazza, Chiricò trasforma dagli undici metri.

Team Altamura conclude il campionato al 12º posto in classifica con 45 punti.

Le pagelle: Alastra 6 (55' Viola 6); Zazza 5.5, Fantoni 5.5 (64' Crimi 6), Poli 5.5, Nicolao 6.5; Grande 6, Dipinto 6.5 (46' Mogentale 6), Nazzaro 5.5; Rosafio 5.5 (77' Dimola 6), Simone 5.5 (46' Millico 6), Curcio 5.5. | Arbitro: Gemelli 5
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